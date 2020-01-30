緩解口罩荒！陸2月底將「日產1.8億片」...KN95佔3500萬只

▲現在人人搶買口罩。（圖／記者周亭瑋攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，湖北省省長王曉東昨（29）晚表示，醫療物資保障很緊缺，不僅武漢及周邊城市存在短缺，全省其他地方普遍嚴重不足。面對資源短缺的情況，中國紡織品商業協會負責人指出，「新的口罩全自動生產線不斷投產後，2月底我國將日產各類口罩近1.8億只，其中KN95類防護口罩約3500萬只。」

據《解放軍報》報導，中國紡織品商業協會負責人29日介紹，針對近日新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加重導致相關類型口罩需求量暴增，特別是KN95類防護口罩出現短時緊缺情況，中國紡織品商業協會安全健康防護用品委員會正在緊急協調推動生產企業克服春節期間用工困難，儘快抓緊生產，全力增加市場供應。

該負責人說，「隨著工人陸續返廠復工、原料供應和物流逐步恢復，預計2月3日後可接近正常產能，新的口罩全自動生產線不斷投產後，2月底我國將日產各類口罩近1.8億只，其中KN95類防護口罩約3500萬只，再加上進口部分，將在很大程度上緩解供求緊張的局面。」

▲香港也出現口罩荒。（圖／路透）

湖北省29日晚召開疫情防控工作新聞發佈會，從目前狀況看，醫療物資保障仍然很緊缺，不僅武漢和周邊城市存在短缺，其它地方也普遍嚴重不足；醫用物資緊平衡狀況短期仍會存在，但隨著國家支持力度加大，通過各方面努力，這一狀況會逐漸緩解；同時通過統一調度、精細管理、科學分配，做到保最需、不斷供。

據《國是直通車》報導，統計浙江、上海、山宮、廣東、安徽、天津、湖北的口罩生產數據，大陸一天可生產1730萬片口罩，和當初官方預估的2000萬片相當接近，也就是說一台機器每秒可生產出2至3片口罩、每分鐘數量破百，製造速度宛如發射子彈一樣快速。

在如此高效率的情況下，很多大陸人仍買不到口罩，主因就是「春節放假停產」，很多企業、工廠都在放春假，工人也紛紛返鄉過年，即使臨時召回員工復產，從口罩製成到上架販售中間也得經過多道程序。河南省長垣市醫療器械員工李明忠表示，「生產出的口罩要放置14天，待檢驗合格才能出場」，這是國家的規定，無法縮短時間。

再加上上游的原料來不及供應，工廠全數人員待命也沒用，且部分鐵路、貨運都在放春假，人力吃緊的狀態下，很多口罩都來不及運送到各地，所以才導致許多地區出現口罩缺貨問題。醫護人員也指出，口罩存在有效期限，醫院或廠商在一般狀況下不會大量囤貨，疫情爆發時才沒有多餘口罩供民眾使用。