中衛口罩新設計曝光！網見「鋼印細節」竟洗版狂罵：低級錯誤

▲中衛口罩新的鋼印設計曝光。（圖／翻攝中衛臉書）



記者柯振中／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，國人對口罩的需求愈來愈多，口罩廠商也開始推出不同顏色的口罩，讓民眾選擇。中衛29日公布了新的口罩樣式，鋼印添加了不同的變化，沒想到因此遭到網友洗版痛罵，根本是「低級錯誤」。

中衛在29日臉書粉專「CSD中衛」上說明，為了保留中衛彩色口罩系列的風格，公司花了一段時間，重新設計鋼印的樣式，包括「made in taiwan」以及「MD」的專屬雙鋼印的字型。

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中衛說明，原先印有「CSD」以及「My Color My Style」鋼印的位置不會改變，只是添加了字型變化，「我們不願讓產品沒有自己的名字，CSD會一直在那的！」

▼網友似乎對中衛口罩的鋼印新設計相當不滿。（圖／翻攝中衛臉書）



依據中衛粉專張貼的照片，口罩的左下角印有「made in taiwan」的鋼印，與先前的口罩相比，顯然是有經過設計。

不過，眼尖的網友發現，鋼印中的「taiwan」的「t」竟然是小寫，直言根本是低級錯誤，在下方留言罵翻，「TTTTT……Taiwan吶！小寫貶低了台灣啦」、「國家英文名稱第一個字要大寫啦」、「t是小寫 真的是低級錯誤吧」、「國家名第一個字應該要大寫，小寫不是國名；爲什麼要矮化自己的國家？」

除此之外，也有死忠的粉絲在下面力挺，「好美，超有質感，想買阿~但是買不到」、「中衛質感真的超好的 不過到現在還沒買到 哈」、「時尚就是時尚！！！鋼印也要有自己風格」、「CSD就是你們公司最好的logo！」

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