　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中衛口罩新設計曝光！網見「鋼印細節」竟洗版狂罵：低級錯誤

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中衛口罩。（圖／翻攝中衛臉書）

▲中衛口罩新的鋼印設計曝光。（圖／翻攝中衛臉書）

記者柯振中／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，國人對口罩的需求愈來愈多，口罩廠商也開始推出不同顏色的口罩，讓民眾選擇。中衛29日公布了新的口罩樣式，鋼印添加了不同的變化，沒想到因此遭到網友洗版痛罵，根本是「低級錯誤」。

中衛在29日臉書粉專「CSD中衛」上說明，為了保留中衛彩色口罩系列的風格，公司花了一段時間，重新設計鋼印的樣式，包括「made in taiwan」以及「MD」的專屬雙鋼印的字型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中衛說明，原先印有「CSD」以及「My Color My Style」鋼印的位置不會改變，只是添加了字型變化，「我們不願讓產品沒有自己的名字，CSD會一直在那的！」

▼網友似乎對中衛口罩的鋼印新設計相當不滿。（圖／翻攝中衛臉書）

▲▼中衛口罩。（圖／翻攝中衛臉書）

依據中衛粉專張貼的照片，口罩的左下角印有「made in taiwan」的鋼印，與先前的口罩相比，顯然是有經過設計。

不過，眼尖的網友發現，鋼印中的「taiwan」的「t」竟然是小寫，直言根本是低級錯誤，在下方留言罵翻，「TTTTT……Taiwan吶！小寫貶低了台灣啦」、「國家英文名稱第一個字要大寫啦」、「t是小寫 真的是低級錯誤吧」、「國家名第一個字應該要大寫，小寫不是國名；爲什麼要矮化自己的國家？」

除此之外，也有死忠的粉絲在下面力挺，「好美，超有質感，想買阿~但是買不到」、「中衛質感真的超好的 不過到現在還沒買到 哈」、「時尚就是時尚！！！鋼印也要有自己風格」、「CSD就是你們公司最好的logo！」

►隋棠大推護髮好物

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
明年要結婚！飛官朱冠甍駕F-5E殉職留2幼女…愛妻靈堂哭到癱
小王傳鹹濕簡訊「妳是女騎士」　桃園人妻偷吃到台南...下場曝
快訊／清晨打火機縱火毀6機車！　嫌犯竟是台大研究生
「微波熟食」大腸桿菌超標　超商、知名超市都上榜！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中衛口罩新設計曝光！網見「鋼印細節」竟洗版狂罵：低級錯誤

美國大選預言　塔羅密碼：「戰車川普」vs.「隱者拜登」

月入10萬？黑貓小哥想跳槽粉紅熊貓　網諷：罰單接了3萬

健身房「高蛋白」被加料！滿嘴「小蟲一條條」口感…喝了3口狂吐

從米粉頭家到衛星推手　竹市美術館「新竹擺態」邀百位職人說生命故事

趁午休拿走眼鏡！小一同學「放操場跑道」笑裝傻　母心疼氣炸

頻傳斷軌⋯台鐵「6大改善方案」出爐！若遇裂痕需慢行換軌道

鄉下門牌亂跳！客人報路「往西走」　突問2句秒掛斷...外送妹傻眼

不只新加坡！馬來西亞也暫停賽諾菲疫苗接種　疾管署：台無須緩打

桃機產業推「瘋日本遊桃園」 體驗正宗日式祭典、免稅購物行程

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

「男宿」喜迎小公主！組7口之家 媽親手剪臍帶：抱入懷才真實

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

傻柯基一頭撞上玻璃「懷疑汪生」　呆萌模樣老爸噴笑：抱歉沒教過

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

中衛口罩新設計曝光！網見「鋼印細節」竟洗版狂罵：低級錯誤

美國大選預言　塔羅密碼：「戰車川普」vs.「隱者拜登」

月入10萬？黑貓小哥想跳槽粉紅熊貓　網諷：罰單接了3萬

健身房「高蛋白」被加料！滿嘴「小蟲一條條」口感…喝了3口狂吐

從米粉頭家到衛星推手　竹市美術館「新竹擺態」邀百位職人說生命故事

趁午休拿走眼鏡！小一同學「放操場跑道」笑裝傻　母心疼氣炸

頻傳斷軌⋯台鐵「6大改善方案」出爐！若遇裂痕需慢行換軌道

鄉下門牌亂跳！客人報路「往西走」　突問2句秒掛斷...外送妹傻眼

不只新加坡！馬來西亞也暫停賽諾菲疫苗接種　疾管署：台無須緩打

桃機產業推「瘋日本遊桃園」 體驗正宗日式祭典、免稅購物行程

立委陳椒華西螺會勘水質汙染　李明哲發言遭打斷被沒收麥克風　 

中信盃黑豹旗／花蓮高農首參賽吞敗　未來持續備戰拚第一勝

性愛跟香菸一樣危險！研究曝「4種癌病毒」邊％邊蔓延...當心短命

快訊／兩屆奧運個人全能金牌内村航平無症狀確診　11月出賽添變數

宏碁VitaBeauty搶攻美麗商機！　全新膠原蛋白、葉黃素飲品開賣

兆豐銀越南海防辦事處　獲金管會核准

中衛口罩新設計曝光！網見「鋼印細節」竟洗版狂罵：低級錯誤

明年要結婚！飛官朱冠甍駕F-5E殉職留2幼女…愛妻靈堂哭到癱軟

「喬丹女婿」來台打球　隔離看SBL聯賽

中職／詹子賢5年4度打總冠軍賽　睡覺也在意象訓練

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

天鵝生成！可能還有颱風下周恐威脅台灣　2波變天探16度

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

台灣人工作16.9天才能買12 Pro！排名曝光

急診醫男友曝光　家人同事全知道

高雄左營、鼓山等7區「11/1停水13小時」

好市多買牛奶「忘了搖一搖」　她回家崩潰！

水逆、火逆一起來！12星座「11月初運勢」曝

青青除名JKF女郎！直播工作也喊卡

高雄女生4胎生7寶「全帶把」　想再拚個女兒

更多熱門

相關新聞

美德醫療赴美增設口罩廠！明年首季投產　力拚全球日產近300萬片

美德醫療赴美增設口罩廠！明年首季投產　力拚全球日產近300萬片

醫療防疫物資品牌美德醫療-DR（9103）今（29）日舉辦「距離美學。心生活」公益記者會，執行長楊威遠會後受訪表示，目前口罩日產能逾200萬片，主要工廠在菲律賓，並預計前往美國增設口罩廠，最慢明年首季投產，力拚全球日產能達近300萬片。

牛仔藍口罩10/31萊爾富開搶　限量2萬盒

牛仔藍口罩10/31萊爾富開搶　限量2萬盒

OK mart要賣櫻花粉、薰衣紫、曜石黑口罩了

OK mart要賣櫻花粉、薰衣紫、曜石黑口罩了

全聯驚見9999元促銷價醫療口罩！　真相曝「還不買爆」

全聯驚見9999元促銷價醫療口罩！　真相曝「還不買爆」

全聯口罩特價9999　網傻眼：買不起

全聯口罩特價9999　網傻眼：買不起

關鍵字：

中衛口罩鋼印MIT

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵結果大逆轉

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

朱冠甍相驗結果出爐！頭部外傷顱內出血致休克

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面