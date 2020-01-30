新勞動局長反同惹議　北市無懼性平團體抗議宣布陳信瑜明上任

▲台北醫師職業工會、台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台等組織發起反對陳信瑜任勞動局長。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著賴香伶進入國會，台北市政府勞動局長一職由前民進黨高雄市議員陳信瑜接掌，但陳過去的反同立場且無勞動專業背景，引發外界質疑。北市醫師職業工會、婦女新知基金會、台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台等團體，30日上午到北市府前抗議該項任命，高喊「要勞動專業、要性別平等」、「勞動局長重新任命」，要求市長柯文哲重新遴選勞動局長一職。

儘管陳信瑜的任命碰上外界反彈，但北市府仍排定在明日布達上任。負責遴選作業的副市長蔡炳坤表示，有關勞動專業部分，陳信瑜是在多位競爭者中遴選出來，且陳出身勞工家庭，過去工作經驗包括在高市府7年、擔任市議員14年，持續關心勞工生活跟權益，尤其是在成立推動勞團的部分。而性別平等部分，北市率先全國推動企業性別友善標章認證7大指標，有團體還建議納入多元性別，勞動局也是從善如流用7+1方式推動。

蔡炳坤說，陳信瑜也提到，未來工作「不會以個人想法」來影響工作推動，做為一個政務官，會落實市長的政治理念，大家不用擔心。而柯文哲則說，這段期間會密切跟陳局長討論，剛剛提到說時空變化，過去跟現在有所不同，有關同志議題已經立法確定；第二是她身份的改變，做政務官當然就是要推動北市共融社會理念，所以在推動上面應該沒有問題。

婦女新知基金會秘書長周于萱直言，北市性別平等在倒退，質疑陳信瑜過去從政經驗跟勞動議題沒有相關，未來接任局長要怎麼處理？且去年5月24日後同婚合法化，會有婚假、育嬰假等，如果同志未來遇到就業歧視要怎麼處理？陳信瑜曾經號召一人一信反對有性別光譜的教育內容，「這麼反同的局長，要怎麼建立性平？過去進步要倒退了嗎？」

婚姻平權大平台總召集人呂欣潔則諷刺，柯文哲過去用同志做了大大小小的公關行銷，但卻在2020包大紅包給同志社群，令人感到非常遺憾。她表示，作為首都勞動局長，卻有這麼著名的反同事蹟，不只她沒辦法接受，北市至少11萬9173名同志勞工，「要請問柯市長，這些人情何以堪？」

台北市議員苗博雅則表示，任命局長是市長職權，但如果連公會都不知道有這遴選訊息，「這叫甚麼公開遴選？」，過去賴香伶是因為柯文哲的i-voting政見選出，也成為柯市長任內任期最長、最受肯定的局長，當時還說未來期待有更多人一起任命，「但當他（柯文哲）有第二次機會，卻放棄了理想，你是不是改變了你的政治信仰與理想？」

苗博雅說，很多柯文哲的支持者稱勞動局長不一定要有性平專業，但勞動局長的職權中，要落實性別工作平等法，如果沒有相關知識該如何落實？此外，勞動局長更是性平委員會的當然委員，「很多市民在問的是，為什麼認命的性別平等教育委員，竟然是反對性別平等教育的人？」

▲苗博雅。（圖／記者陳家祥攝）

黃郁芬表示，陳信瑜過去不具有勞動專業，若從勞動局長的適任與否來檢視，她過去沒有任何經歷可以說服市民。她表示，陳信瑜過去曾叫反同家長一人一信壓迫局處首長，甚至在擔任議員時介入學校阻撓舉辦性平講座，「這代表陳信瑜當議員的時候是不尊重行政專業的人，柯市長難道要任用過去利用職權壓迫官員的人？」口口聲聲說要打破舊政治的柯文哲，竟任用了這樣一個就政治的代表。

▲黃郁芬。（圖／記者陳家祥攝）