選總統免看別人臉色！柯文哲步步走向2024　搶總統前先過2022期中考

▲柯文哲一步步走向2024總統大位。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨，在2020大選斬獲5席立委，已能在立法院組織黨團，每年能獲得政黨補助款，讓黨的運作無後顧之憂。除了有話語權、曝光度，確保柯文哲市長任期結束後的「保溫」外，最重要的就是獲得2024總統大選的提名權，未來柯選不選總統操之在己，不必再看人臉色。

回顧柯文哲的總統夢，2018年九合一大選面對能號召國民黨基層回歸的強勁對手丁守中、剝離並裂解柯底下泛綠支持者的姚文智，柯文哲驚險勝出。當時在四四南村前一同守候10小時的萬名支持者，一聽到勝選後瞬間歡聲雷動。

選後挾著「藍綠通殺」的氣勢，柯文哲對於未來的政治路也更具信心，儘管才剛成功連任，到進一步參選總統的傳言不脛而走。選後一連造訪美國、日本，再加上雙城論壇造訪上海，在大選前走完「美中日」的柯文哲，可以說是2019年的話題王，稍有動作便掀起話題討論。不只輿論關注，藍綠更是緊盯柯的動向。

但多方考量之下，柯文哲遲遲沒有冒進宣布參選總統，為的就是不願被貼上「落跑市長」的標籤，最後反而是甫當選第一任高雄市長的韓國瑜，走上了柯文哲本來要走的這條路。

儘管沒有參選2020總統，但柯文哲把眼光放到更遠的2024，選擇了一條進可攻退可守的路，計畫先組黨、進軍立法院，培養出正牌的「柯家軍」後，未來才能在政壇持續發聲。

就在柯文哲一步一步走在計畫好的道路上，過程中殺出了郭台銘。郭台銘、柯文哲、王金平三人結盟組成「郭柯王」聯軍，當時雖然話題不斷，但三人各自背景不同，終究是難以深度合作的鬆散結盟，最終郭台銘臨陣縮手，讓郭柯王結盟落得雷聲大雨點小的下場。

而時間來到11月，過去與柯文哲交好的親民黨主席宋楚瑜，正式宣布參選2020總統。此一發展也讓柯宋二人間的不合檯面化，過去宋楚瑜幾度傳出要在適當時機將親民黨交到柯文哲手中，但沒想到柯組了台灣民眾黨，兩人從學生關係一夕變成敵人。加上郭台銘大動作挺宋，郭宋聯手吸走了柯底下不少泛藍立場的支持者。

儘管最後台灣民眾黨在立委選舉意外拿下158萬張政黨票、5席立委，一舉躍昇第三大黨，但此次選舉畢竟仍是靠著柯文哲自身魅力，未來能否在一次複製相當難講。此外，雖然獲得2024總統大選的主動權，但2022地方選舉的期中考中拿下好成績，仍是攸關柯2024動向的關鍵。