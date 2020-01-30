武漢首位「高齡重症患者」出院！　78歲大爺打桌球時被感染

▲醫護人員在救治病患。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎死亡病例中多數為年長者，不過29日首度出現高齡重症患者治癒案例。該名盧姓患者今年78歲，本月初在打桌球時接觸到被感染的球友，出現發熱、乏力等症狀，經過救治後目前體溫正常，2次核酸檢測均呈陰性，符合解除隔離和出院標準。

據《人民日報》報導，78歲盧姓患者的9日到同濟醫院接受隔離治療，由於患有20多年的高血壓和糖尿病，他入院後病情逐漸加重，18日出現危重症狀。經過醫護團隊的全力救治，4天後盧先生的病情得到緩解。

目前，患者體溫正常，影像學顯示病灶得到吸收，2次核酸檢測均呈陰性，經專家評估，符合新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例解除隔離和出院標準，患者出院後還需居家隔離觀察。

華中科大同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任、湖北省醫療專家組組長趙建平介紹，現在對重症患者可以使用小計量或中等計量的激素讓病情得到控制，幫助病人熬過2、3個星期的發病病程，之後患者就會產生抗體，生命體征趨於穩定。

「事實證明，這個疾病是可以被戰勝的。」趙建平說，他將繼續研究激素治療的使用劑量和時機，儘快找到有規律可循的治療方案。

▼盧姓患者被桌球球友感染。（示意圖／達志影像／美聯社）