初六開工爆冷！高雄以北掉到8°C　低溫特報續發一連冷3天

▲春節返工一周天氣預報。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受寒流影響，今（29）日全台各地寒冷，平地地區五股自動觀測站出現9.4度的最低溫，中央氣象局表示，今晚到周日的清晨、夜晚時段，各地低溫約僅8到10度，尤其西半部局部地區恐因輻射冷卻出現6度低溫，而明天開工日可能會更冷，北、宜白天高溫僅12到13度，中南部與花東地區則17到20度，直到周日白天才會逐漸回溫。

今日清晨高雄以北及東北部地區低溫僅9到10度，白天苗栗以北高溫約12到14度，除高屏及臺東高溫20、21度外，其他高溫也只有15至18度。

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氣象局預報員王品翔表示，今晚到周日仍受寒流影響，全台天氣都是乾冷，清晨、夜晚除台東以外，低溫都僅有8到10度，尤其西半部局部地區恐因輻射冷卻出現6度低溫。

王品翔表示，明天開工日會更冷，北部、宜蘭地區白天高溫約12到13度，中南部、花東地區約17到20度，寒冷天氣將持續影響到周六，直到周日清晨寒流才會減弱。

▲開工日冷颼颼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

王品翔指出，周日、周一各地逐漸回溫，北、東高溫回到20度以上，中南部則有25度，早晚西半部、東部低溫則約12到14度，局部地區會出現10度低溫，另各地水氣仍偏少，僅北部、東半部局部地區會偶爾飄雨。

王品翔提醒，到了周二開始，東北季風再度增強，北台灣高溫又會下降，約18到20度，西半部低溫則12到14度、花東地區15到17度。

臉書專頁「報天氣－中央氣象局」表示，明天(30日)返工開始上班到2月1日寒流仍會持續影響，31日達到最強。直到2月2日、3日起寒流才會逐漸減弱，不過早晚氣溫還是偏低。

報天氣－中央氣象局指出，4日、5日氣溫雖然稍回了，但東北季風影響下，水氣又增多，北部、東半部，還有中南部的山區可能又開始轉為容易下雨的天氣。