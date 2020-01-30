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小鎮漫遊年發威！系列活動吸萬人參與　業者：持保留態度

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▲▼苗栗縣南庄鄉神仙谷。（圖／觀光局提供）

▲苗栗縣南庄鄉神仙谷。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將2019年訂為小鎮漫遊年，並舉辦一系列活動，包括小鎮音樂會、小鎮遊戲趣、小鎮漫遊護照、十萬青年獎百萬創意遊程競賽等，並強調成功吸引上萬人參與，已達宣傳效果。不過業者則「持保留態度」，業者指出，不會有旅客為了主題年出門旅遊，最多就是順道來小鎮玩。

觀光局2019年自全台選出40個經典小鎮，盼能透過地方創生概念，讓遊客深度體驗各地特色。配合小鎮漫遊年，觀光局發行7萬本小鎮漫遊護照，護照內包含40小鎮的深度介紹、名人帶路等單元，並搭配小鎮摺頁、結合中華電信40萬封的小鎮好康訊息推播，及中華郵政發行40萬張小鎮明信片。

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▲▼桃園市大溪區和平老街。（圖／觀光局提供）

▲桃園市大溪區和平老街。（圖／觀光局提供）

▲▼高雄市美濃區客庄小鎮。（圖／觀光局提供）

▲高雄市美濃區客庄小鎮。（圖／觀光局提供）

觀光局舉辦「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」，盼透過年輕人創意包裝全新的小鎮旅遊產品，並送出百萬獎金。合格參賽隊伍共計308隊，該活動官網瀏覽人次亦超過127萬。

觀光局也與文化部國立台灣交響樂團合作，舉辦一連串的小鎮音樂會，邀請超過75位演奏家分別在基隆、宜蘭的小鎮舉辦大型音樂會，以及在各國家風景區轄內小鎮舉辦11場小型銅管五重奏快閃演出，其中基隆場及宜蘭場活動吸引2000人參與。

▲▼花蓮縣鳳林鎮。（圖／觀光局提供）

▲花蓮縣鳳林鎮。（圖／觀光局提供）

▲▼宜蘭頭城龜山島賞鯨。（圖／宜蘭縣賞鯨推廣協會提供）

▲宜蘭頭城龜山島賞鯨。（圖／宜蘭縣賞鯨推廣協會提供）

此外為了讓小鎮漫遊「有靜也有動」，觀光局舉辦一連串小鎮演出活動，包括國家劇院級戶外大型演出、藝術卡車秀、兒童立體拼圖贈獎遊戲，演出團隊包括唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團、打狗亂歌團、臺灣特技團、FOCA福爾摩沙馬戲團、即將成真火舞團等知名團隊。

交通部長林佳龍表示，小鎮有在地美景、特色美食，為了讓讓觀光旅遊不只好吃、好玩，還能欣賞老少咸宜的表演，因此特別與知名劇團合作，讓小鎮更有活力。在「小鎮觀光促進活動-小鎮遊戲趣」活動中，參與人數約達1萬8700人。

花蓮旅館公會理事長陳義豐則表示，對於觀光主題年效益持保留態度，他認為，旅客不會因為小鎮年去小鎮玩，以花蓮為例，旅客首選仍是花蓮市區與太魯閣，不會特地因此改去瑞穗、鳳林。

▲▼台東縣池上鄉。（圖／觀光局提供）

▲台東縣池上鄉。（圖／觀光局提供）

▲▼南投集集鎮集集火車站。（圖／觀光局提供）

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