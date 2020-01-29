陸客歸零！40～50家旅行社恐倒　觀光局1/30找業者開會

▲兩岸觀光活動現已暫停。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎延燒，觀光局表示，明日將召集各大旅遊業者召開紓困會議，協助業者業者度過「陸客不來」的大難關。旅行公會表示，業者多是希望以減稅、無薪假等方式因應，否則春節一過，約40到50家專接陸客團的旅行社恐怕都會倒閉。

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▲彰化基督教醫院因應武漢肺炎，針對出入醫院的患者及訪客進行管制。（圖／記者唐詠絮翻攝）

受到陸客不來的衝擊，觀光局指出，明日將召集旅遊業者，召開觀光紓困會議。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，目前已彙整許多業者意見，大多數人都是希望以減稅、無薪假等方式處理，也可讓業者「暫時歇業但不吊照」，他解釋，建議是「減去年的稅」，否則今年根本沒客人，減稅也沒有意義。

蕭博仁舉例，有旅行社早已接好陸客團於初一到初五來台，如今受疫情影響取消，航空公司、飯店都不會退費，導致這些損失要由旅行社吸收，希望政府能協助處理跨業協商。

▲武漢肺炎在大陸疫情越來越擴大。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

不過蕭博仁表示，業者幾乎都不想要以國旅補助方式處理，直言「該痛的時候要痛」，否則每個人都在等補助才出遊，旅行社乾脆收一收，因應方式應該比SARS當時更多元。

蕭博仁指出，疫情狀況越趨嚴重，現在已不只大陸出入境旅客取消，甚至連原定去東南亞旅遊的旅客都開始取消，員工旅遊、畢業旅行等也取消，以避免至機場搭機，估計有三分之一的東南亞團訂單被取消。

他表示，若不儘速開始紓困，疫情影響又拖超過半年的話，4000家旅行社中恐怕會有一成倒閉，其中約40到50家專接陸客團的旅行社則首當其衝。