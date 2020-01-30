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武漢肺炎燒觀光！專家估「外國客4個月減184萬人」　恐蒸發734億產值

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▲▼ 武漢肺炎,香港口罩荒。（圖／路透）

▲受武漢肺炎影響，香港出現口罩荒。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

受到武漢肺炎影響，觀光產業將是最大受災戶之一，專家指出，來台旅客不僅陸客歸零，其他國旅客也月減三成，若持續4個月恐減184萬人、734億元觀光產值，另國內國旅減幅也達五成，4個月恐減500億元產值，觀光產業整體影響合計逾2000億元。專家指出，此時應以防疫優先，因此不適合投以國旅補助擴大旅遊。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，受到武漢肺炎擴散影響，來台旅客大減，其中陸客從每月24萬減為1萬人，非陸客也會避免搭機出國，從每月76萬人減少三成，僅剩53萬人，等於每月來台旅客約減46萬人，若持續4個月就是減少184萬人、734億觀光產值。

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▲▼台北霞海城隍廟,觀光客,求姻緣,拜月老,迪化街,年貨大街。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北霞海城隍廟是觀光景點之一。（圖／記者湯興漢攝）

出境旅客部分，黃正聰表示，赴陸台人將從每月40萬減至10萬人，多以台商為主，而至大陸以外的台人每月從100萬減至70萬人，等於每月出境國人約減60萬人，4個月減少240萬人次、960億的出國消費。

考慮到避免疫情擴散，國人多會取消外出旅遊，其中國旅減幅預計達五成，團體旅客影響大於散客，4個月預計減少500億元消費。

▲▼觀光,觀光客,旅遊,日本,修學旅行,學生團。（圖／記者李宜秦攝）

▲專家估計，來台旅客將受疫情影響大減。（圖／記者李宜秦攝）

黃正聰表示，受疫情影響的行業別包括航空業、旅行社、旅宿業、遊覽車等。由於要以防疫優先，因此國旅補助計畫不適用，暫時不宜擴大旅遊，應積極落實防疫措施，縮短期間，減少台灣為疫區的形象，國際旅客才會願意來台。

黃正聰指出，觀光企業則需要紓困及無薪假的彈性，並需加強防疫，既為保護員工、旅客，也為了顧及國家的安全旅遊形象，另外政府應思考如何轉換赴陸民眾為國旅旅客，每月達30萬人次，約120億元產值。

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