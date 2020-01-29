武漢殯儀仲介賺黑心錢！　運送火化遺體「收費漲4倍」...家屬淚：車程才30分鐘

▲武漢肺炎造成132人死亡。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

在不少患者因武漢肺炎病逝之際，有商家卻趁機大賺災難財。武漢市民羅敏（化名）近日投訴，稱家人因死前未確診，在尋找殯儀館時，業者稱無車接送，家屬只好花1.2萬元（人民幣，下同）找殯儀仲介。對此武漢市民政局表示，對新型冠狀病毒感染的肺炎（疑似）患者火化遺體免收費用；已聯繫事主核實，如發現有人違規，將依法嚴肅問責。

據《新京報》報導，家中老人在今年1月中旬開始發燒，之後被診斷為肺炎，一份由武漢中心醫院出具的診斷報告顯示，患者「雙肺紋理增粗，肺葉內多發斑片狀」。羅敏說，因為院方稱沒有新冠肺炎的檢測盒，所以老人一直沒能確診，隨後於24日在家中去世。

此後，家屬找到接受肺炎死者遺體的漢水口殯儀館，但「從早上6點打到晚上10點，一直說沒有車。」最終，家屬找到當地一家殯儀服務公司，不過對方直接開出1.2萬元（約新台幣5萬元）的高價，服務內容包括運送遺體、火化和骨灰裝盒，「從我家到殯儀館一共半個小時的車程，竟然這麼貴，但又不能把遺體一直放在家裡」。

無奈之下，家屬將費用轉賬給對方，但在漢口殯儀館網站發現，館方的服務費用由政府定價，接送遺體100元，火化分500元及800元兩種，骨灰寄存則為每年100元。按照這個標準，羅敏此次最多花費1000元。

涉事殯儀公司負責人陳丙（化名）對此回應稱，「我們也是出於幫你們忙才送，現在這麼危險，誰敢輕易接觸家屬，我們每趟掙個8000元、1萬元的也是情理之中。」

▲漢口殯儀館工作人員表示，外來車輛和人員不准進入。（圖／新京報）

陳丙表示，他在漢口從事殯葬服務已經兩年，「圈子裡都知道我」，一般的情況下，其公司運送一趟遺體收費3000元到4000元不等，能賺2、3000元，因「非常時期，我也怕被感染」，所以起步價都在1萬元以上，近兩天已經接了2單。

武漢民政局28日作出回應，稱已向當事人退還12800元，正在調查處理此類行為，將嚴打加價運送遺體者；另外從1月26日起，對新型冠狀病毒感染的肺炎（疑似）患者火化遺體免收費用，同時為加強運力，已爭取市指揮部、省民政廳支援，調配了一批殯儀車輛、人員以及防護裝具，充實到殯儀館，提高了遺體接運和服務保障能力。