「葉克膜」成功救治武漢肺炎　53歲「重症病患」痊癒：要相信意志力！

▲吳姓患者向鏡頭招手。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢大學中南醫院日前使用「移動心肺儀（ECMO，葉克膜）」，成功救回一名吳姓新型冠狀病毒患者，屬湖北首例。該位患者今年53歲，他28日在受訪時表示，病毒並不可怕，要相信現在醫療技術，要相信自己的意志力是最強的，自己也即將辦理出院手續。

▲吳姓患者接受採訪。（圖／中新社）

據《中新社》報導，吳先生17日因出現高燒、咳嗽症狀，來到武漢大學中南醫院就診，經多學科會診後被院方以「重症肺炎」收治。住院後他體溫升高，血氧飽和度不斷下降，經過氣管插管等搶救並無明顯好轉，呼吸逐漸困難。

吳先生隨後接受體外膜肺氧合(ECMO)治療，於21日脫離生命危險，雙肺功能明顯好轉，身體開始康復。他28日受訪時表示，這個病毒並不可怕，即使是得病的病人出事的病人，都是有過病史的，要麼有個心髒病冠心病的，要麼是年紀大的，一般中年人出事的機率很少這個病毒，「你得任何病，基本上都有人死亡，不要為這個病感到恐慌，要相信自己的意志力是最強的，不要說病沒有(把人打)倒，意志力被病打倒了。」

吳先生說，患病期間，是家人的愛讓自己變得更加堅強，「我記得清楚的很，她說老公全家人靠你你一定堅強，你現在只53歲，我的兒子在四川讀研究生川大，他說爸你一定等我研究生畢業，參加了工作找到了媳婦，我兒子給我的動力，在我的大兒子我的媳婦，在親戚朋友的動力下，打電話祝福我，叫我一定戰勝病魔，所以我是康復最快的一個，恢復得最好的一個。」

吳先生表示，「醫院啊，親戚朋友啊，可以說給了我第二次生命，我要珍惜這次生命的來之不易，以後好好認真的做事，來回報我的老婆和兒子啊，來感激他們。」

▼ 醫院內部情況。（圖／中新社）

武漢大學中南醫院急救中心副主任夏劍介紹，體外膜肺氧合(ECMO)技術已經應用了幾十年，特別是在急症重症治療中廣泛應用，不止救治肺炎，還救治了很多心臟衰竭的病人。

不過，夏劍強調，在本次疫情治療中，雖然成功救治了一名新型冠狀病毒患者，但葉克膜的應用範圍還比較小，只應用於新型冠狀病毒患者中「重症中的危重症患者」；目前對於新型冠狀病毒沒有特效抗病毒藥物，治療以對症、支持為主，「激素治療並沒有說一定能改善癒後，但對於疾病的滲出期，激素可能會有一定作用，但有多大作用目前還沒有一個確切的說法。」