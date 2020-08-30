旅行社主管喝咖啡染疫「重症插葉克膜」　醫：6月中出院「肺部恢復中」

▲新冠肺炎肆虐全球，有不少重症患者都使用葉克膜救命。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎目前累計488例確診，其中有幾位重症患者住院很長一段時間才出院，台灣某旅行社主管就曾一度在台大醫院裝葉克膜10幾天搶救回來，台大醫院感染科主任盛望徽指出，該名個案治療3個多月，終於順利在6月出院，肺部受損狀況慢慢恢復中，至於詳細狀況則不便透露。

該名為個案335，多日腹瀉不適，曾至診所及醫院就醫，3月20日與案291（印尼境外移入）接觸，3月23日發病，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於3月31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢後確診。之後指揮中心也在記者會透露，案335狀況不樂觀，插葉克膜10幾天。

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除了該名個案之外，盛望徽也透露其重症個案的治療狀況。他舉一名53歲個案，因和國外回台灣的朋友喝咖啡，之後發燒咳嗽3天，檢查發現肺部有浸潤狀況，之後也因重症使用呼吸器和葉克膜，個案也比較複雜。但後來該名個案也順利在5月移除葉克膜和脫離呼吸器。

新冠肺炎和SARS一樣都會傷害肺功能。盛望徽說，之前也有追蹤SARS患者出院後的肺部功能狀況，其中有3成患者肺部發炎、纖維化，導致肺功能下降，且根據新冠肺炎患者感染後的狀況，以運動員來說，肺同樣也受到某種程度傷害，肺功能下降2~3成。