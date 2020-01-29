沒錢治武漢肺炎！31歲女「肺全變白」僅12天病逝...丈夫淚崩：她才剛懷孕

▲醫護人員在照料病人。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎患者翁秋秋21日休克死亡，從頭痛、呼吸困難，到「肺全變白」病逝，僅僅經過12天，而她還不滿32歲，剛查出懷孕不久。丈夫陳勇表示，在花光了借來的20多萬元（人民幣，下同）醫藥費後，妻子的病沒有好轉，他最終簽下放棄治療同意書，如今更不知道要如何回答大女兒「媽媽去哪了」的問題。

據《澎湃新聞》報導，翁秋秋所在的湖北黃岡市是除武漢之外，疫情最嚴重的地區。陳勇回憶稱，妻子7日告訴自己她懷孕了，「我當時還有點高興」，但10日淩晨時她突然把我叫醒，說自己不舒服，頭痛，喉嚨痛，當時發燒38度多。

陳勇立刻騎著電動車，帶妻女一起去醫院，到了晚上11點翁秋秋被轉到武漢一家三甲醫院，「幾天前，我就知道武漢出現傳染性（新型冠狀病毒）肺炎，但黃岡市還沒有，我當時也沒有想到。到了武漢的醫院後，醫生跟我說我妻子是病菌感染，肺部全都變白了。」

翁秋秋11日淩晨轉入急救室搶救，很快又進了重症監護室，醫生說她患了不明原因肺炎。陳勇表示，那段時間，「我和我媽住在附近的一家旅社，當時裡面住了很多家屬，他們跟我一樣，親人患了肺炎在醫院裡面治療。」

▲ 翁秋秋的診斷證明書 。（圖／澎湃新聞）

陳勇當時每天都在想怎麼籌錢，「所有的親戚朋友都借了一遍，還打了市長熱線、省長熱線，以及很多媒體的電話，期間我還向社會籌款，籌到了4萬多塊錢，但是根本就不夠。進醫院的前3天，每天費用5、6萬塊錢，之後每天費用2萬多塊錢。」

陳勇說，「另一方面我想看看妻子，想跟她說說話，問她好些了沒有，想吃什麼，想去做什麼，但一直看不到，有時打電話問醫生，每次都是沒有醒，還是一樣的嚴重，或者更加嚴重了。」

翁秋秋本來就懷孕，抵抗力也有所下降，陳勇表示，「醫生告訴我，妻子手全都發紫了，後來腳也發紫了，都壞死了，病情惡化得特別快。妻子進入重症監護室後，我再也沒有看到過她，直到她變成一壇骨灰。」

由於實在借不到錢，加上妻子病情沒有任何好轉，灰心喪氣的陳勇與岳父商量後，簽訂了放棄治療同意書，1小時後翁秋秋病逝。當天晚上，翁秋秋遺體被送去火化，死亡證明寫的是感染性休克、呼吸循環衰竭、重症肺炎。

▲ 翁秋秋診斷報告單。（圖／澎湃新聞）

陳勇說，「我後來知道，當時醫院的一位老人，病情和我妻子一樣嚴重，經治療已經慢慢好轉了，雖然還在隔離狀態。我現在內心非常複雜，雖然岳父母沒有怪我，但我依舊很內疚。我有時想，如果繼續治療，可能還能救得過來，但當時實在是沒有辦法了。」

很快武漢市、黃岡市相繼「封城」，陳勇一方面擔心自己傳染上了肺炎，另一方面也擔心家裡人被傳染，「而且我現在欠了一屁股的債。」雖然是過年，但陳勇家裡冷冷清清，村裡的人都很緊張，大家基本都不出門，「女兒不知道發生了什麼事，她太小了，理解不了，有時她問媽媽哪兒去了，我也不知道怎麼回答她。」

▲大陸國家醫保局21日宣佈，將採取特殊報銷政策，確保患者不因費用問題得不到及時救治。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

武漢大學人民醫院研究組24日發佈的報告顯示，新型冠狀病毒肺炎症狀多樣，容易漏診誤診，檢測病毒的試劑盒一度短缺，是確診難的原因之一。此外，1月22日之前，武漢市所有疑似病例的樣本都需送到湖北省疾控中心統一檢測，22日之後為加快檢測速度，檢測權下放到各個定點醫院。中國疾控中心主任高福接受央視採訪時表示，將保障病毒檢測的試劑盒下沉到基層的數量。

對於醫療費用的問題，大陸國家醫療保障局及財政部於21日、22日明確，對確診為新型冠狀病毒感染肺炎的患者採取特殊報銷政策，相關藥品和醫療服務專案全部臨時納入醫保基金的支付範圍，確保確診患者不因費用問題影響。