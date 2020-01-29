滿街人戴口罩！她問「遮住臉還化妝嗎」　鄉民狂喊「做半套」讚：懶人救星

▲防範武漢肺炎，民眾出入公共場所時幾乎都戴上了口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情擴大，大部分民眾在公共場合都戴上口罩隔絕病毒。有網友對此就好奇，既然臉都被口罩遮住了，女孩們是否還會維持上妝習慣？貼文一出，許多網友們都大讚口罩根本是「懶人救星」，「我只畫眉毛」、「省超多時間」。

一名女網友在PTT女版上以「戴口罩還會化妝嗎」為題發問，她表示最近武漢肺炎來勢洶洶，在街上可見許多人戴口罩防疫，在遮住大半部臉龐的情況下，女生們是否還是會化妝呢？

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原PO也分享自身經歷表示，一開始，即便口罩會擋住妝容，她還是會花時間上妝，但久而久之發現化妝品都會黏在口罩上，所以現在都簡單擦個飾底乳而已，如果拿下口罩的時間比較長，則是會補一點唇膏。少了化妝的動作，她也意外發現自己省下很多時間，好奇網友們這陣子是否會維持化妝習慣。

▲省去化妝步驟，網友表示可以多睡一點。（圖／取自pixabay）

貼文一出，一票網友表示，既然看不到，就索性不化了，「連防曬都不擦了，真的很討厭黏在口罩上」、「完全不化哈哈哈，因為本身就有眉毛，最近出門都超輕鬆」、「可以多睡非常多時間」、「口罩完全懶人救星」、「不會欸！不然鼻子會被磨掉一塊妝超奇怪的」、「沾到再戴回去不太舒服」。

其他鄉民則是表示會「做半套」，也就是會露出來的地方依然會上妝，「畫眼妝就好啦！可以多睡一點」、「避開會黏的地方，其他照舊」、「只畫眼睛跟眉毛」、「想到以前的同事因為有瀏海遮住，只畫一邊眉毛」、「畫一半」。

不過養成習慣的人則表示「不化妝就覺得怪怪的」，所以即便臉沒有露出來，一切依然照舊。網友也建議，在口罩內可以鋪上一張衛生紙吸水氣和粉妝，並且時常更換，口罩才比較不會髒。

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