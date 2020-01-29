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光聽到就拳頭硬！紙片人煩惱太奢侈「要是能重來～我要當胖子～」

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▲▼吃不胖。（圖／翻攝自PIXABAY、pexels）

▲擁有纖細的身材是很多人的夢想，但吃不胖的紙片人卻是好想長肉肉，這願望讓人一聽拳頭都硬了。（圖／翻攝自PIXABAY）

記者張惠媛／綜合報導

一樣米養百樣人，有些人是喝水吸氣就會胖，有些人則是無論怎麼吃依舊瘦成一道閃電，雖然是說「健康就好」，但是纖細身材人人稱羨，為了擁有魔鬼身材，努力運動努力忌口便成為生活中最大目標，但偏偏就是有一些人怎麼吃也吃不胖，無論怎麼大吃大喝，變胖這檔事彷彿都與他們無關，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出吃不胖的紙片人們，有哪些令人拳頭硬的煩惱？

看起來不健康

雖然不少人認為紙片人很時尚，但如果四肢太過纖細、身體過於單薄，很容易給人病態的觀感，其實無論過胖或是過瘦，都會影響健康哦。

怕冷

俗話說「胖子比較不怕冷」可能還是有幾成道理在的，尤其是在冷颼颼的冬天，脂肪不僅能儲存能量還能保護臟器，而紙片人單薄的體型跟普遍較低的體脂肪，卻容易讓他們覺得格外寒冷。

衣服難買

身為紙片人，要找到合適的衣服很不容易，常常會遇到衣長過短的問題，褲子也是看起來鬆垮垮，最後只能修修改改，心裡不禁想：好希望該有肉的地方有肉啊。

▲▼吃不胖。（圖／翻攝自PIXABAY、pexels）

▲很多人勤於健身，就是為了擁有健康的體態。（圖／翻攝自PIXABAY）

不夠MAN

許多人因為天生吃不胖，看起來弱不禁風，彷彿風一吹就倒，給人難以依靠之感，也難怪很多男生勤於健身，就是希望讓自己看起來厚實一點，但其實無論男女，擁有良好的體態才能健健康康喔。

容易被欺負

校園電影中，最常被欺負的角色就是外型瘦弱的紙片人，其實現實生活中也常發生這樣的事，只因為身型比較單薄而淪為同儕間欺負的對象。

一直叫你多吃點

只要一起出去吃飯，同桌的人動不動就會叫瘦子把所有的菜打包回家，讓人很想大聲澄清「我瘦不代表我不吃飯！」

▲▼吃不胖。（圖／翻攝自PIXABAY、pexels）

▲過瘦的人想要增重到正常範圍，其實也是一條辛苦的漫漫長路。（圖／翻攝自PEXELS）

吃不胖被說在炫耀

擁有吃不胖的體質，可以說是世間男女的夢想， 但真的受吃不胖所苦的人，卻會被說是在炫耀，其實想增重的人，付出的努力不亞於減重，想要擁有健康的體態，本來就是一條辛苦的漫漫長路。

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