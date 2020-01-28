　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年後靠吃瘦一波！少油「健康餐盒」助減脂　有菜有肉美味放心吃到飽

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼健康,餐盒,便當,減脂,瘦身。（圖／翻攝自一日樂食FB）

▲過年大吃大喝，年後開工可要吃得清淡一些，才能讓失控的體重慢慢恢復正常。（圖／翻攝自一日樂食fb）

消費中心／綜合報導

過年放假這段期間大吃精緻年菜，和家人看電視、聊天、打牌，零食一口一口往嘴裡塞，和久久不見的朋友約聚餐一攤接一攤，吃下肚的熱量是平時的好多倍，年假即將結束，開工後可不能再這麼放肆地亂吃一通，但自助餐好油膩、便利商店又吃膩了，別擔心，以下三家廣受網友們好評的健康餐盒，不但夠分量還很美味，餐盒選項也不少，工作日的午晚餐就靠它，讓自己盡快恢復到正常生活節奏和身形吧。

一日樂食

有輕便當、田園食蔬、生菜沙拉、義大利麵、捲餅和低碳餐等多種選擇，其中輕便當含多穀飯、蛋、2種青菜、地瓜、豆腐，搭配雞、豬、牛、魚等主食，雖然看起來很清淡，但調味不馬虎，像是番茄燉牛肉就能吃到番茄酸甜味和軟嫩牛肉，一個便當約480～550大卡，營養均衡不怕胖。

想多吃點蔬菜，但又不喜歡吃冷冷涼涼的生菜沙拉的人，可選含馬鈴薯泥、地瓜、南瓜、杏鮑菇、茄子、櫛瓜、蛋和青菜的田園食蔬，各色蔬菜擺滿一盒，光看就覺得身體變清爽，同樣有雞、豬、牛、魚的主食口味可挑選。還是擔心吃起來沒味道的話，有南洋咖哩醬、泰式酸甜醬、義式番茄醬、蜂蜜檸檬醬、紅酒油醋醬、韓式辣醬 6 種醬料，可任選一種搭配享用。

▲▼健康,餐盒,便當,減脂,瘦身。（圖／翻攝自一日樂食官網）

▲一日樂食的便當一個約480～550大卡，營養均衡不怕胖。。（圖／翻攝自一日樂食fb）

地址：台北市南京東路四段133巷4弄5號
電話：（02）2545-5648
營業時間：週一～週六11：30～14：30、17：00～20：30，週日休

隨主飡法式水煮專賣

主打低GI、低鹽味、低油膩3低的外送便當餐盒，特選彰化竹塘直送黑米，搭配上水煮蔬菜，完全保留原味，肉類主食撒上一些鹽，不做多餘的調味，也不用過多油脂增加飽足感，只吃肉類原本的油脂含量，以為這樣吃起來會很無聊？店家將肉類主食做變化，有美式辣雞翅、蒜香牛五花、烤松阪豬等特色美味免，還免費附上醬料包，想換換口味超簡單。

熱量約在400～600卡之間，含肉類的便當價格從90元起，最貴也只要149元，在健康餐盒市場中算是親切無負擔的價位，不少網友也大讚CP值超高。除了台北小巨蛋總店之外，還有北車站前、內湖、東湖、板橋等多家分店，台中則有南屯黎明店。

▲▼健康,餐盒,便當,減脂,瘦身。（圖／翻攝自隨主飡法式水煮專賣FB）

▲隨主飡法式水煮專賣主打低GI、低鹽味、低油膩的便當餐盒。（圖／翻攝自隨主飡法式水煮專賣fb）

地址：台北市松山區敦化北路120巷7弄5號
電話：0916-817-553
營業時間：11：00～14：00、17：00～20：00

偷味道工作室

從台北起家的健康餐盒，提供原型食物，便當中的澱粉有地瓜泥和黑米飯兩種可選，搭配水煮蔬菜像是高麗菜、花椰菜、豆子、玉米，再放上一個醣心蛋，顏色繽紛，主食肉類有英式香料松阪豬、墨西哥香烤雞腿排、南瓜醬起司雞胸、嫩肩牛小排等，最特別的是基底雞胸肉是以舒肥方式料理，吃起來超嫩不乾柴，而且肉類分量超澎湃，便盒一打開肉就佔了快一半，一般女孩吃完一整顆便當，肯定肚子飽到不行。

如果是想要增肌的人，還可以再單點加肉或魚；想吃得再少一些，也有沙拉和輕食三明治可選。便當價位從150元起，主要以LINE訂餐外送，除了台北，已拓點至台中、高雄，訂餐超踴躍，想吃可要早一天預訂。

▲▼健康,餐盒,便當,減脂,瘦身。（圖／翻攝偷味道工作室FB）

▲偷味道工作室以舒肥烹煮雞胸肉，吃起來不乾柴。（圖／翻攝自偷味道工作室fb）

地址：台北市大安區和平東路三段350號
電話：0919-538-210
營業時間：週一～週四10：30～19：00、週五～週六10：30～17：00，週日休

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網揭不失敗「萬能減重公式」　好多人第2樣就做不到

年後靠吃瘦一波！少油「健康餐盒」助減脂　有菜有肉美味放心吃到飽

在地人狂愛！基隆5間超低調咖啡廳　快收進口袋名單不要再告訴別人了！

過年放假放空到好無聊？排行榜暢銷書看起來　閱讀充電年後情商加倍

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

年後靠吃瘦一波！少油「健康餐盒」助減脂　有菜有肉美味放心吃到飽

在地人狂愛！基隆5間超低調咖啡廳　快收進口袋名單不要再告訴別人了！

過年放假放空到好無聊？排行榜暢銷書看起來　閱讀充電年後情商加倍

專訪／BNK48人氣TOP3！Music從小就哈日　看BamBam、Lisa「韓流愛豆」吐心聲

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

黃鈺仁、劉威廷爭奧運門票　約旦、哈薩克頭號假想敵

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

消費熱門新聞

在地人狂愛的超低調基隆咖啡廳！

網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星

先掌握量販超市「過年營業時間」！

全聯388萬「瑪莎拉蒂」得主出爐！

入手Sony指定電視　週週抽3萬元訂房券

酒杯理論打造可樂杯　飲料更好喝

買礦泉水中200萬！全聯開出1張特別獎、1張特獎

年後靠吃瘦一波　健康餐盒助減脂

量販超市「過年營業時間」懶人包

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

Sony A9G完美還原絕美景致

瘋玩日本滑雪場　熱門TOP5大公開

新年想脫單？這間小7幫準備拜狐仙商品

防武漢肺炎　N95、醫療級口罩網購搶到缺貨

更多熱門

相關新聞

過年吃好料！政院提醒：把握食品選購重點、烹調原則「健康過好年」

過年吃好料！政院提醒：把握食品選購重點、烹調原則「健康過好年」

行政院食品安全辦公室26日表示，為維護年菜料理食材及春節應景食品安全，政府在邊境港口、機場加強查驗輸入產品，也對年節食品製造端、販售端及餐飲端進行相關稽查作業。

《小紅書》爆紅減肥水　網：超有效

《小紅書》爆紅減肥水　網：超有效

成醫築起「武漢肺炎」防火牆

成醫築起「武漢肺炎」防火牆

玉井分局提供口罩抗流感加強防疫力

玉井分局提供口罩抗流感加強防疫力

網揭不失敗「萬能減重公式」

網揭不失敗「萬能減重公式」

關鍵字：

健康餐盒便當減脂瘦身

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面