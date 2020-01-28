年後靠吃瘦一波！少油「健康餐盒」助減脂　有菜有肉美味放心吃到飽

▲過年大吃大喝，年後開工可要吃得清淡一些，才能讓失控的體重慢慢恢復正常。（圖／翻攝自一日樂食fb）

消費中心／綜合報導

過年放假這段期間大吃精緻年菜，和家人看電視、聊天、打牌，零食一口一口往嘴裡塞，和久久不見的朋友約聚餐一攤接一攤，吃下肚的熱量是平時的好多倍，年假即將結束，開工後可不能再這麼放肆地亂吃一通，但自助餐好油膩、便利商店又吃膩了，別擔心，以下三家廣受網友們好評的健康餐盒，不但夠分量還很美味，餐盒選項也不少，工作日的午晚餐就靠它，讓自己盡快恢復到正常生活節奏和身形吧。

一日樂食

有輕便當、田園食蔬、生菜沙拉、義大利麵、捲餅和低碳餐等多種選擇，其中輕便當含多穀飯、蛋、2種青菜、地瓜、豆腐，搭配雞、豬、牛、魚等主食，雖然看起來很清淡，但調味不馬虎，像是番茄燉牛肉就能吃到番茄酸甜味和軟嫩牛肉，一個便當約480～550大卡，營養均衡不怕胖。

想多吃點蔬菜，但又不喜歡吃冷冷涼涼的生菜沙拉的人，可選含馬鈴薯泥、地瓜、南瓜、杏鮑菇、茄子、櫛瓜、蛋和青菜的田園食蔬，各色蔬菜擺滿一盒，光看就覺得身體變清爽，同樣有雞、豬、牛、魚的主食口味可挑選。還是擔心吃起來沒味道的話，有南洋咖哩醬、泰式酸甜醬、義式番茄醬、蜂蜜檸檬醬、紅酒油醋醬、韓式辣醬 6 種醬料，可任選一種搭配享用。

▲一日樂食的便當一個約480～550大卡，營養均衡不怕胖。。（圖／翻攝自一日樂食fb）

地址：台北市南京東路四段133巷4弄5號

電話：（02）2545-5648

營業時間：週一～週六11：30～14：30、17：00～20：30，週日休

隨主飡法式水煮專賣

主打低GI、低鹽味、低油膩3低的外送便當餐盒，特選彰化竹塘直送黑米，搭配上水煮蔬菜，完全保留原味，肉類主食撒上一些鹽，不做多餘的調味，也不用過多油脂增加飽足感，只吃肉類原本的油脂含量，以為這樣吃起來會很無聊？店家將肉類主食做變化，有美式辣雞翅、蒜香牛五花、烤松阪豬等特色美味免，還免費附上醬料包，想換換口味超簡單。

熱量約在400～600卡之間，含肉類的便當價格從90元起，最貴也只要149元，在健康餐盒市場中算是親切無負擔的價位，不少網友也大讚CP值超高。除了台北小巨蛋總店之外，還有北車站前、內湖、東湖、板橋等多家分店，台中則有南屯黎明店。

▲隨主飡法式水煮專賣主打低GI、低鹽味、低油膩的便當餐盒。（圖／翻攝自隨主飡法式水煮專賣fb）

地址：台北市松山區敦化北路120巷7弄5號

電話：0916-817-553

營業時間：11：00～14：00、17：00～20：00

偷味道工作室

從台北起家的健康餐盒，提供原型食物，便當中的澱粉有地瓜泥和黑米飯兩種可選，搭配水煮蔬菜像是高麗菜、花椰菜、豆子、玉米，再放上一個醣心蛋，顏色繽紛，主食肉類有英式香料松阪豬、墨西哥香烤雞腿排、南瓜醬起司雞胸、嫩肩牛小排等，最特別的是基底雞胸肉是以舒肥方式料理，吃起來超嫩不乾柴，而且肉類分量超澎湃，便盒一打開肉就佔了快一半，一般女孩吃完一整顆便當，肯定肚子飽到不行。

如果是想要增肌的人，還可以再單點加肉或魚；想吃得再少一些，也有沙拉和輕食三明治可選。便當價位從150元起，主要以LINE訂餐外送，除了台北，已拓點至台中、高雄，訂餐超踴躍，想吃可要早一天預訂。

▲偷味道工作室以舒肥烹煮雞胸肉，吃起來不乾柴。（圖／翻攝自偷味道工作室fb）

地址：台北市大安區和平東路三段350號

電話：0919-538-210

營業時間：週一～週四10：30～19：00、週五～週六10：30～17：00，週日休