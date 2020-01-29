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生肖二月運勢搶先報！ 屬蛇、猴這樣做運勢超旺

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作者：陶文

摘自：《2020鼠年開財運賺大錢》

【鼠】

驛馬星主事的本月，安排旅行出遊有機會開拓事業好運勢。新春拜年不可少，因為「官貴吉星」氣勢頗佳，儲備貴人籌碼就在此刻。月犯「喪門」，弔唁與探病之舉避之為宜。女老鼠的愛情運勢頗佳，理想的對象宜化被動為主動。

【牛】

請繼續往下閱讀...

太歲驛馬月，適合安排旅遊，吸收更多的地理磁場風水，對於牛族們一整年的事業運勢有極大的幫助。本月不利嫁娶，因為要避免本命三煞星磁場作祟，重要事務的出發也稍安勿躁為宜。貴人星十分明顯，本月大利廣結善緣，就從勤快拜年著手。

【虎】

本命月，也是喜氣洋洋的新春月。本月的焦點在於過年，盡情享受新年新氣象的喜悅。本月不利嫁娶，也不利事業或重大事務的出發。不過卻適宜規劃一整年的目標與策略。「五鬼小人星」職事，最好的化解策略就是誠摯的新春祝福。

【兔】

新春之月，歡喜過新年之際，花費還是需要保持在預算之中，因為這是個容易遭到忽視的「歡喜劫財月」。本月投資買賣宜謹慎，合作簽約事宜多費神，以免招惹官符星。人脈磁場十分活絡，本月大利廣結善緣，就從拜年開始。

【龍】

新春之月，喜悅非常。「驛馬星」和「官貴星」發動的本月，最適宜為一整年事業設定目標與行動計畫，因為好的開始就是成功的一半。女士們的「正緣星」氣勢頗正，好的對象值得互動。貴人星明顯，廣結善緣就從拜年開始。

【蛇】

天德、福德和福星三大吉星併臨的本月，諸事皆宜。由於正值「太歲驛馬月」，因此旅遊將會是值得參考的趨吉避凶，尤其到各地的財神廟拜拜，求回錢母有機會旺個一整年。拜年是重頭戲，長官、貴人需要拜年，死對頭、暗小人更要拜年。

【馬】

三合吉星照拂，本月諸事皆宜。太歲驛馬星發動，本月大利出遊，可望提昇「過鹽水」的磁場能量。這是個出發氣息旺盛之月，新春期間最為理想的旺運策略就是設妥目標。家庭磁場順遂，事業、財富與情緣都容易因此而順遂昌隆。

【羊】

新春期間，最重要的就是拜年，還有四處拜拜。這是個絕佳開運月，拜年為的是提昇貴人籌碼，拜拜是為了豐富好運能量。事業、家庭磁場都理想的本月，事業的規劃與布局值得開始執行，把家庭風水調整好，可望迎接好能量，旺個一整年。

【猴】

新春之月，卻也是猴子們的六沖之月，驛馬星主事，本月宜謹慎行事，重大抉擇改天再說。新春出遊，有必要事先安排，為的是平安與愉悅。本月不利嫁娶。拜年是理想的旺運策略，人數和次數決定這一年的興盛指數。

【雞】

月德吉星照拂的新春之月，吉利的能量值得掌握，這是個出遊的好時段。財富星、事業星和家庭星「三星匯聚」，值得在這個時候明確設定一整年的願望與目標，因為可以如願以償。男士們宜謹慎面對愛情事務，女士們則宜歡欣迎接正緣吉星。

【狗】

太歲驛馬月，再加上本命三合星的照拂，本月大利出遊與規劃未來目標。貴人磁場頗盛，廣結善緣就從積極拜年開始。本月簽約立盟宜謹慎，委請專家才是智者之舉。重新調整居家和辦公室的擺飾，布局新氣象，營造新轉機。

【豬】

三合吉星照拂的本月，諸事皆宜。太歲驛馬星發動，新春旅遊可望提昇地理風水能量。文昌星氣勢頗佳，本月最適宜規劃一整年的行程與目標，讓好的開始成為成功的全部。女士們的情緣婚姻運勢頗佳，是幸福的邂逅最容易出現的時刻。

▲▼ 。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《2020鼠年開財運賺大錢》。

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