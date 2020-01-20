鼠年開運食物、開運旅遊點大公開！　3生肖吃這些還能旺財氣

▲ 屬鼠、虎、羊的朋友，新的一年有機會財運大開（圖／CFP）

實習記者羅明輝／綜合報導

農曆新年要到了，大家都希望新的一年能迎接好運勢，討個好吉利。知名命理師黃逢逸最近就分享了12生肖2020年的開運食物以及開運旅遊景點，春節假期吃這些，到這裡玩，可讓一整年事事順心、好運不斷。除此之外，屬鼠、虎、羊的朋友吃了開運食物後，更有財運大開、旺財的效果。

【鼠】

開運食物：南瓜

金黃色的南瓜，象徵擁無限的財富，多吃多有財氣

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幸運旅遊地：南投縣市

參加農業休閒活動，享受純樸好風景，記得要泡湯哦！

▲ 金黃色的南瓜，多吃多有財氣。（圖／翻攝自pixabay）

【牛】

開運食物：雞肉飯

絲絲雞肉香，甘甜好味道，讓思緒絲絲分明，凡事盡掌握在手裡

幸運旅遊地：花蓮縣市

太魯閣天祥好風光，令人心境平靜又安祥

【虎】

開運食物：清蒸鱈魚五片

五片的含義為五路財神年年旺財。

幸運旅遊地：台東縣市

年節期間到三仙台，福氣就在身邊

▲三仙台曙光。（圖／翻攝東管處網站）

【兔】

開運食物：海鮮鍋

各式各樣的海鮮集合在一起，代表身邊各式各樣的人際關係

幸運旅遊地：基隆、宜蘭

基隆廟宇祈福增加福運，廟口小吃回味無窮

【龍】

開運食物：太陽餅

圓圓的餅身如圓融的處世之道，香甜的內餡教會我們，嘴巴甜的人四處受歡迎。

幸運旅遊地：台北、新北

登101大樓體驗天下都在腳下的滋味

【蛇】

開運食物：：魷魚片

用手撕小口吃，入口時記得許願哦，可以許三個願，祝福你幸福美滿

幸運旅遊地：桃園縣市

農場多，心花怒放笑開懷，心開福運到

▲ 銀耳蓮子清心養神，使人心生歡喜。（圖／記者呂曉雯攝）

【馬】

開運食物：銀耳蓮子

清心養神使人心生歡喜，減少神經質

幸運旅遊地：新竹縣市

和家人一起到遊樂場玩一玩，和樂好運一整年

【羊】

開運食物：黃玉米

黃澄澄的玉米粒，就像滿地的黃金挑滿懷

幸運旅遊地：苗栗縣市

新年期間風景區再多人也要去，沾人氣有福氣

▲ 薰衣草森林讓人心靈安定。（圖／薰衣草森林提供）

【猴】

開運食物：四神湯

精氣神十足，再多困難都有信心渡過

幸運旅遊地：台中縣市

薰衣草森林讓人心理好安定，心定自然萬事開

【雞】

開運食物：焦糖瑪奇朵

濃郁的牛奶香，興起愉悅的心情

幸運旅遊地：彰化縣市

那裡花多往那裡走，春暖花開運勢開

【狗】

開運食物：燒仙草

睡眠不好的人，能夠靜心寧神好好睡哦

幸運旅遊地：雲林縣

找個遊樂場好好玩一天，舒解壓力

【豬】

開運食物：甜甜圈

無論是巧克力還是草莓，都把幸福幸運圈起來

幸運旅遊地：嘉義縣市

到梅山走一走，記得帶梅茶和方塊酥

▼ 甜甜圈把幸福幸運圈起來。（圖／記者林敬旻攝）

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！