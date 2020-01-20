鼠年開運食物、開運旅遊點大公開！　3生肖吃這些還能旺財氣

▲ 屬鼠、虎、羊的朋友，新的一年有機會財運大開（圖／CFP）
實習記者羅明輝／綜合報導
農曆新年要到了，大家都希望新的一年能迎接好運勢，討個好吉利。知名命理師黃逢逸最近就分享了12生肖2020年的開運食物以及開運旅遊景點，春節假期吃這些，到這裡玩，可讓一整年事事順心、好運不斷。除此之外，屬鼠、虎、羊的朋友吃了開運食物後，更有財運大開、旺財的效果。
【鼠】
開運食物：南瓜
金黃色的南瓜，象徵擁無限的財富，多吃多有財氣
幸運旅遊地：南投縣市
參加農業休閒活動，享受純樸好風景，記得要泡湯哦！
▲ 金黃色的南瓜，多吃多有財氣。（圖／翻攝自pixabay）
【牛】
開運食物：雞肉飯
絲絲雞肉香，甘甜好味道，讓思緒絲絲分明，凡事盡掌握在手裡
幸運旅遊地：花蓮縣市
太魯閣天祥好風光，令人心境平靜又安祥
【虎】
開運食物：清蒸鱈魚五片
五片的含義為五路財神年年旺財。
幸運旅遊地：台東縣市
年節期間到三仙台，福氣就在身邊
▲三仙台曙光。（圖／翻攝東管處網站）
【兔】
開運食物：海鮮鍋
各式各樣的海鮮集合在一起，代表身邊各式各樣的人際關係
幸運旅遊地：基隆、宜蘭
基隆廟宇祈福增加福運，廟口小吃回味無窮
【龍】
開運食物：太陽餅
圓圓的餅身如圓融的處世之道，香甜的內餡教會我們，嘴巴甜的人四處受歡迎。
幸運旅遊地：台北、新北
登101大樓體驗天下都在腳下的滋味
【蛇】
開運食物：：魷魚片
用手撕小口吃，入口時記得許願哦，可以許三個願，祝福你幸福美滿
幸運旅遊地：桃園縣市
農場多，心花怒放笑開懷，心開福運到
▲ 銀耳蓮子清心養神，使人心生歡喜。（圖／記者呂曉雯攝）
【馬】
開運食物：銀耳蓮子
清心養神使人心生歡喜，減少神經質
幸運旅遊地：新竹縣市
和家人一起到遊樂場玩一玩，和樂好運一整年
【羊】
開運食物：黃玉米
黃澄澄的玉米粒，就像滿地的黃金挑滿懷
幸運旅遊地：苗栗縣市
新年期間風景區再多人也要去，沾人氣有福氣
▲ 薰衣草森林讓人心靈安定。（圖／薰衣草森林提供）
【猴】
開運食物：四神湯
精氣神十足，再多困難都有信心渡過
幸運旅遊地：台中縣市
薰衣草森林讓人心理好安定，心定自然萬事開
【雞】
開運食物：焦糖瑪奇朵
濃郁的牛奶香，興起愉悅的心情
幸運旅遊地：彰化縣市
那裡花多往那裡走，春暖花開運勢開
【狗】
開運食物：燒仙草
睡眠不好的人，能夠靜心寧神好好睡哦
幸運旅遊地：雲林縣
找個遊樂場好好玩一天，舒解壓力
【豬】
開運食物：甜甜圈
無論是巧克力還是草莓，都把幸福幸運圈起來
幸運旅遊地：嘉義縣市
到梅山走一走，記得帶梅茶和方塊酥
▼ 甜甜圈把幸福幸運圈起來。（圖／記者林敬旻攝）