發紅包「5大禁忌」！命理師曝開運招財術　防漏財又不觸霉頭

▲習俗裡「壓歲錢」是長輩給晚輩的紅包，具有祈福、避邪和祛病涵義。

圖文／鏡週刊

農曆新年將至，發紅包是家家戶戶的重頭戲，習俗裡「壓歲錢」是長輩給晚輩的紅包，具有祈福、避邪和祛病涵義；而晚輩包給長輩的紅包，又叫「百歲錢」代表著健康、平安和順利之意。不過，包紅包除了要換新鈔外，民俗專家廖大乙表示，仍有幾點禁忌提醒注意，千萬別誤觸霉頭不自知。

1.鈔票不可折

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鈔票對折放入紅包袋，會使拿到紅包的人財路受阻、財路不順暢，最好是準備適當大小的紅包袋，祝福收到紅包的人來年財氣不打折。

2.金額以雙數為主

多半會以雙數、吉利的數字作為包紅包的選擇，例如1,200、2,000、3,600或6,600元等。傳統上，單數僅出現在喪葬場合，且應避免數字4，因為諧音與死相似。

3.紅包不用封口

封口的紅包，代表著「只送一次」的含意，通常只有婚宴的紅包才封口，過年年年都會發紅包，所以不需要，另外不封口也有「年年如此」、「長長久久」的寓意。

4.現金放久一點

建議讓鈔票躺在紅包內吸收財氣，且紅包富含長輩、親友的祝福，民眾不妨好好利用這股能量加持，待元宵節過後存入銀行，或者用來規劃、購買生財工具，並且充實自我。

5.紅包袋要用新的

避免使用舊的紅包袋，無論是包給自己或曾經包給別人的，這樣的紅包袋代表好運已到期或是好運已用光，若紅包袋上生肖與年份已過，也有過期之意，應盡量避免。

至於紅包應該要放多少錢？建議民眾應該要斟酌自己的經濟能力，千萬不要打腫臉充胖子，夫妻對於要包多少給父母也該以合理公平為原則，避免其中一方感受吃虧或不受尊重，為金錢爭吵，畢竟紅包代表著一股心意，晚輩只要秉持吉祥祝福信念，即能展現孝心。



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