沉迷角子老虎機　爸媽把1歲男嬰丟在「未熄火」車上整輛被偷！

▲美國德州一對夫妻沉迷吃角子老虎機,將1歲兒子獨自留在車上,整輛汽車被偷。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國德州的情侶布魯(Anthony Blue)與庫克(Kimberley Cook)到加油站附設便利商店賭博,大玩角子老虎機,竟將16個月大的兒子獨自留在未熄火、沒上鎖的汽車裡,出來才驚覺整輛車都被偷走,孩子也跟著失蹤。幸好,警方很快就抓到嫌犯,嬰孩也平安被尋獲,但這一對父母已因危害兒童遭到起訴。

布魯與庫克12日來到休士頓北部一間加油站,將兒子留在車上睡覺,但是沒有熄火,也沒有上鎖,就走進便利商店,大玩角子老虎機(Slot Machines),午夜才發現車子被偷走,慌張報案。

Video captures, toddler, mom, and her boyfriend at video game consoles shortly before he was put in the car, and the car was then stolen. More on #abc13 at 5 & 6! https://t.co/udJitKFZha pic.twitter.com/vhJTNiJRiZ