等待陸同意「讓300台人包機回國」　國台辦：與事實不符

▲武漢新型冠狀病毒持續擴散，武漢市目前已封城第6天。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續擴散，武漢市至23日「封城」後，大約有300名台灣人仍滯留再當地，海基會、陸委會隨後表示，目前正向對岸溝通，設法讓這些人包機回國。不過，大陸國台辦新聞發言人馬曉光今（28）日針對此事表示，與實際情況不符。

武漢市至23日「封城」後，許多滯留在當地的台灣人都希望政府能提供協助，包機讓他們能夠順利台灣。海基會26日表示，已委請當地與鄰近地區台商協會，建立與滯留當地國人的聯絡機制，設法提供物資及生活上必要的協助，也向對岸探詢可能的處理方式，盡全力協助國人。陸委會發言人邱垂正也表示，目前正向對岸探詢可能性，等待陸方的回應。

▲武漢封城後，仍有約300名台灣人滯留在當地。（圖／路透社，武漢中心醫院）

馬曉光指出，「近幾天台灣方面有人聲稱『已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商』，與實際情況不符。」他強調，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，在湖北的台灣人得到妥善的照顧。

馬曉光提到，據了解，截至1月27日下午，沒有發現台灣人染病的情況。他指出，目前疫情防控工作正有序地進行，而湖北省台辦、武漢市台辦將繼續根據疫情防控工作需要，給予在湖北特別是武漢的台灣人予關心和照顧，以及時解決他們遇到的困難和問題。

馬曉光表示，在這次疫情防控工作中，大陸方面從一開始就本著高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家來武漢考察，並一直及時通報訊息、提供資料，接下來會繼續保持這種溝通協調。

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