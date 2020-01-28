公務員放完年假在家工作！　港府：暫定實行至2月2日

▲武漢肺炎疫情，香港民眾戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，目前大陸已累計4515例確診病例、106例死亡病例。而香港則累計8例確診病例，港府今（28）日宣布，從周三（29日）起，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，所有公務員在家中工作至2月2日。

為了降低疫情在社區擴散的風險，香港政府宣布，將於明日（29日）起實施特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，政府僱員在農曆新年假期後不用返回公司辦公，而是留在家中工作。

港府表示，有關安排暫定實行至2月2日，屆時會再檢視情況而公布相關資訊。

▲武漢新型冠狀病毒持續向全球擴散。（圖／路透社）

另外，香港醫院管理局昨日公布，香港日前已確診8例新型冠狀病毒肺炎病例，其中一例個案由穩定轉至嚴重。同時，醫管局也指出，符合呈報準則的非本地人可豁免醫療收費，立法原意是希望病人就診，讓病人接受治療，與社會隔離，但相信不會出現內地人「闖關」情況，符合準則者需隔離治療。

據悉，香港中文大學醫學院昨日促請港府，需進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險。另外，醫學院也指出，未來一至兩星期將會是疫情發展的關鍵時刻，希望政府盡快採取果斷措施，防患於未然，及早收緊入境政策，包括建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區、加強強制檢疫及醫學監察等措施。

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