「全球口罩產量中國佔50％」　蔡其昌：台灣產量勉強只夠國內需求

▲針對近期部分藝人針對行政院禁止口罩出口中國大陸的批評，蔡其昌在臉書撰文回應。（圖／蔡其昌臉書）



記者陶本和／台北報導

針對武漢肺炎問題，部分藝人批評行政院限制口罩出口中國大陸掀起討論。立法院副院長蔡其昌28日透過臉書表示，全球口罩產量中國佔50％以上，台灣產量勉強只夠國內需求；此外，更點出對岸多次對我政府已讀不回。

藝人范瑋琪在私人帳號發文，27日晚間被網友發現並轉發在PTT討論。她的貼文內容提及近期很敏感的口罩議題，「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息」。

此番言論在網路掀起撻伐與討論，她在28日火速發文道歉，「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉⋯無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人，對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」

對於近期多有藝人針對行政院限制口罩出口中國大陸掀論戰，蔡其昌28日透過臉書表示，全球口罩年產量中國就佔了50%以上，台灣的口罩產量卻勉強只夠台灣國內需求，而且是在台灣行政與醫療團隊，正用盡一切努力防堵武漢病毒任何擴散的此刻。

蔡其昌也說，當我們希望能在WHO同步掌握病毒疫情的時候，中國政府已讀不回；我們希望專機撤回在武漢的台灣人時，中國政府已讀不回。

他強調，此刻台灣只能靠自己展現最強的行政與醫療專業守住台灣，才有餘力將這些專業經驗與各國分享，來降低病毒疫情的擴散速度。

蔡其昌呼籲台灣民眾，三項防疫工作：第一，隨時關注衛生福利部臉書及網站，就可獲知最新正確疫情資訊，群組或社群媒體未經確認的消息也請不要再轉傳，避免造成不必要的恐慌。

其次，蔡其昌說，正常生活不須恐慌，目前口罩與病床數皆足夠，若身體健康未有異狀，毋須囤積口罩。最後，則叮嚀健康自主管理勤洗手，注意體溫，出入人多的公眾場合，記得要勤洗手，注意自己的體溫狀況，若有不適一定要記得配戴口罩並撥打1922，將有專人協助就醫。

▼立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

