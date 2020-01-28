　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全球口罩產量中國佔50％」　蔡其昌：台灣產量勉強只夠國內需求

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 針對近期部分藝人針對行政院禁止口罩出口中國大陸的批評，蔡其昌在臉書撰文回應。（圖／蔡其昌臉書）

▲針對近期部分藝人針對行政院禁止口罩出口中國大陸的批評，蔡其昌在臉書撰文回應。（圖／蔡其昌臉書）

記者陶本和／台北報導

針對武漢肺炎問題，部分藝人批評行政院限制口罩出口中國大陸掀起討論。立法院副院長蔡其昌28日透過臉書表示，全球口罩產量中國佔50％以上，台灣產量勉強只夠國內需求；此外，更點出對岸多次對我政府已讀不回。

藝人范瑋琪在私人帳號發文，27日晚間被網友發現並轉發在PTT討論。她的貼文內容提及近期很敏感的口罩議題，「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息」。

此番言論在網路掀起撻伐與討論，她在28日火速發文道歉，「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉⋯無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人，對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」

對於近期多有藝人針對行政院限制口罩出口中國大陸掀論戰，蔡其昌28日透過臉書表示，全球口罩年產量中國就佔了50%以上，台灣的口罩產量卻勉強只夠台灣國內需求，而且是在台灣行政與醫療團隊，正用盡一切努力防堵武漢病毒任何擴散的此刻。

蔡其昌也說，當我們希望能在WHO同步掌握病毒疫情的時候，中國政府已讀不回；我們希望專機撤回在武漢的台灣人時，中國政府已讀不回。

他強調，此刻台灣只能靠自己展現最強的行政與醫療專業守住台灣，才有餘力將這些專業經驗與各國分享，來降低病毒疫情的擴散速度。

蔡其昌呼籲台灣民眾，三項防疫工作：第一，隨時關注衛生福利部臉書及網站，就可獲知最新正確疫情資訊，群組或社群媒體未經確認的消息也請不要再轉傳，避免造成不必要的恐慌。

其次，蔡其昌說，正常生活不須恐慌，目前口罩與病床數皆足夠，若身體健康未有異狀，毋須囤積口罩。最後，則叮嚀健康自主管理勤洗手，注意體溫，出入人多的公眾場合，記得要勤洗手，注意自己的體溫狀況，若有不適一定要記得配戴口罩並撥打1922，將有專人協助就醫。

▼立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 副院長蔡其昌三讀敲議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

蔡英文初一到初四全台參拜17間宮廟發福袋　初九還有3間

圖輯／回顧2019藍綠立委大亂鬥　李進勇過關前一刻變水上樂園

民進黨嘉義感恩餐會　蔡英文：民進黨執政逾20年陳明文貢獻最多

外交部：ICAO迎合對岸蠻橫作風　喪失應有專業中立

「罷韓等同防疫作戰」...二階段29日開跑　割草：牢記四不一沒有

新北初四開始恢復收垃圾　初五為週三停收一天

轉乘機捷3分鐘、新北產業園區站可預辦登機　侯友宜讚方便省時

精彩回顧／政面對決第一集「好辣！」　廖泰翔被小編逼瘋了

陳時中籲勿挑釁戴口罩原則　侯友宜：只是建議沒有強迫

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

蔡英文初一到初四全台參拜17間宮廟發福袋　初九還有3間

圖輯／回顧2019藍綠立委大亂鬥　李進勇過關前一刻變水上樂園

民進黨嘉義感恩餐會　蔡英文：民進黨執政逾20年陳明文貢獻最多

外交部：ICAO迎合對岸蠻橫作風　喪失應有專業中立

「罷韓等同防疫作戰」...二階段29日開跑　割草：牢記四不一沒有

新北初四開始恢復收垃圾　初五為週三停收一天

轉乘機捷3分鐘、新北產業園區站可預辦登機　侯友宜讚方便省時

精彩回顧／政面對決第一集「好辣！」　廖泰翔被小編逼瘋了

陳時中籲勿挑釁戴口罩原則　侯友宜：只是建議沒有強迫

歐洲首例人傳人！德國33歲男子遭上海女同事感染　隔離觀察中

初四北返車潮爆發！國5北返車潮估塞15小時　車速持續40公里↓

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

武漢肺炎加劇！金秀賢FM延期⋯韓網聯合狂刷「取消公演」

專訪／BNK48人氣TOP3！Music從小就哈日　看BamBam、Lisa「韓流愛豆」吐心聲

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

黃鈺仁、劉威廷爭奧運門票　約旦、哈薩克頭號假想敵

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

一線警員致信看到了！蘇貞昌：不配合檢疫、亂填聲明書「一定嚴辦」

野生韓國瑜出沒高捷！戴口罩視察

蘇貞昌禁口罩出口挨轟　林楚茵一席話突破盲腸

邱毅批蘇貞昌：惡毒居心、毫無人性！

台人滯留武漢　陸委會擬專機接回

回顧陳水扁2019年3大爭議事件

罷韓二階領表：韓國瑜是高雄的病毒

禁口罩出口挨批　蘇貞昌：要先自救才能救人

春節留守竟打牌飲酒　　愛國者飛彈連6人遭處分

黃智賢：台灣剩70萬口罩餵狗吃嗎？

武漢肺炎疫情　北市：比SARS易控制

朱立倫不選黨主席了：改選不必在我

馬英九讚揚賴清德有「勇氣愛心」

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌禁口罩出口挨轟　林楚茵一席話突破盲腸

蘇貞昌禁口罩出口挨轟　林楚茵一席話突破盲腸

武漢肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌下令醫療用口罩、N95暫停出口1個月以供應內需，此舉遭藝人范瑋琪、小S、楊培安均、前立委邱毅批評。對此，前主播、民進黨立委當選人林楚茵認為，先自救再救人。

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府

北市交大添購1萬5片千口罩...嚴防武漢肺炎

北市交大添購1萬5片千口罩...嚴防武漢肺炎

「武漢疫情衝擊經濟」　賴清德：蔡英文會帶領台灣走過

「武漢疫情衝擊經濟」　賴清德：蔡英文會帶領台灣走過

南韓確診第3例男子「恐成毒王級傳播者」

南韓確診第3例男子「恐成毒王級傳播者」

關鍵字：

蔡其昌中國大陸武漢肺炎武漢

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面