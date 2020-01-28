凌晨3點排隊搶買口罩！彰化大廠過年加開生產線　限200人...網讚：超佛心

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

武漢肺炎來襲，根據中央流行疫情指揮中心公佈數據，台灣目前已有5例確診案例，讓全國各地掀起一波「搶口罩潮」。28日就有台北的民眾趁夜南下，凌晨3點到彰化田中口罩工廠「華新創意生活館」排隊，深怕買不到，而現場湧入約600多位民眾準備搶購。

▲彰化口罩工廠28日加開生產線，現場湧入眾多民眾排隊。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）





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華新口罩工廠提早於大年初三開工，存貨4萬片口罩，短短3小時內便全數售光，而28日凌晨廠外已有大批民眾準備第2波口罩搶購，廠方緊急加開4條生產線，趕工製作這3種口罩：一般、醫療、N95，還特別於臉書粉絲專頁、現場舉牌提醒民眾，「現場號碼牌限量200張，僅限成人，發完為止，憑號碼牌入館結帳」，「因應肺炎疫情，館內售價恢復原價再打8折，每人全品項限購5盒，N95限購1盒」。

▲▼彰化口罩工廠加開生產線，發放200張號碼牌。（圖／翻攝臉書粉專「華新創意生活館 口罩觀光工廠」，下同）





面對購買口罩還得排上超長人龍，就有網友在口罩工廠的粉絲專頁評論表示不滿，「工廠似乎沒有意料到會有排隊人潮，應變能力有待加強」，強調並非抱怨買不到，是認為27日開賣當天，工作人員很晚才現身發放號碼牌，另有網友排了3小時沒買到，痛批「工廠沒控管SOP！」，但是也有網友留言緩頰提到，「過年期間正值疫情爆發，工廠肯開門讓民眾購買，根本佛心公司」、「服務人員態度很好」。

▲網友到彰化口罩工廠留言評論。（圖／翻攝臉書粉專「華新創意生活館 口罩觀光工廠」）

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