見好友姪女起邪念...已婚包商「強行交疊」！把人摔下車還喊：是她脫我褲子

▲小包商性侵友人姪女，還辯稱對方幫他脫褲子，一席話遭打臉。（示意圖／取自Pakutaso）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名已婚小包商阿振（化名）因打麻將認識朋友的姪女小乃（化名），孰料，在一次聚會當中，他竟趁著載對方回家的空檔，將車輛停放路旁，性侵對方得逞，導致小乃事後得了創傷後壓力症候群。法院審理後，刑事部分阿振遭判刑5年，民事部分則應賠償小乃108萬元，目前二案皆上訴二審審理中。

判決指出，阿振是小乃姑丈的朋友，雙方因打麻將認識。2018年5月24日下午阿振、小乃與其他友人相約到友人開設的汽修廠飲酒，酒過三巡後，阿振見小乃酒醉，決定開貨車載小乃返家。

但沒想到阿振見有機可乘，竟將車輛停放路邊，對小乃又是襲胸、又是撫摸下體，當場驚醒對方，他見小乃奮力伸手抵抗，仍執意將對方壓在副駕駛座上，性侵得逞。除此之外，他見小乃掙扎過程中，伸腳將前擋風玻璃踹壞氣炸，直接將對方摔出車外，導致小乃受有右小腿擦傷、腦震盪，身體上還有多處瘀青。

不堪受辱的小乃決定報警處理，並求償200萬元！阿振辯稱，過程中小乃還主動趴到駕駛座上解他的皮帶、脫褲子，甚至坐在他的大腿上，否認犯行。但法院發現，小乃曾傳訊控訴阿振，事後更罹患了創傷後壓力震後群，案發半個月後又因割腕輕生入院。

彰化地方法院勘驗各項事證後，不採信阿振的說詞，刑事部分依強制性交罪判他有期徒刑5年，另依傷害罪處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；另針對小乃求償200萬元，法官則認為108萬元的金額較為適當。目前二案皆上訴台中高分院審理中。

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