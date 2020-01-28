法籍男子服「醫用大麻油」遭逮　泰警勒索25萬才放行

▲泰國警方懷疑男子吸食大麻。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

一名法國籍男子去年10月因體內被驗出「少量大麻」，遭警方要求支付25萬泰銖才放他離開。不過法國籍男子表示，因為他患有疾病，必須透過大麻精油來治療，這也都是從合法診所取得，但警方就算看到他的就醫證明，仍不願放他離開，堅持要他付錢才能離開，形同勒索。

據泰國《世界日報》報導，去年10月份時，曼谷通羅區（Thong Lo）的高級住宅區內，疑似有人吸食與販賣毒品遂前往調查，在查到該名法國男子時，儘管未在他的身上與住處發現毒品，仍舊將他押回警局驗血。結果也驗出該名男子身上含有少量大麻成分。

▲醫療用大麻油。（圖／達志影像／美聯社）



該名男子聲稱，他是因為身體疾病，必須服用少量大麻油，而這些大麻油也都是從合法管道取得；同時男子也拜託母親拿來護照與醫生證明到警局。豈料，警方依舊不願意讓他離開，並要求他必須繳交25萬泰銖（約台幣24萬7500元）才准放行，氣得男子在獲釋後，立刻向法國大使館求助。

目前泰國國家警察總署已經成立調查委員會，證實該名男子的醫生證明確實是合法文件，取得大麻油的診所也是在當地合法經營。委員會強調，若發現員警有任何瀆職的行為，絕對依法送辦。