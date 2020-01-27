超商店員鎖門「辦大事」　回櫃台被心急男客爆打…理由超瞎

▲員工鎖店門去上廁所，廖男卻等不及用ATM，竟狂歐店員！（示意圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者孫于珊／台北報導

一名42歲有強迫症的廖姓男子因不滿便利商店員工將店門鎖住後去上廁所，害他無法使用自動櫃員機（ATM），竟爆打店員，往他臉上拳打腳踢，還辱罵三字經！一旁顧客嚇得報警！廖男被依傷害及公然侮辱罪起訴後，儘管起初否認犯罪，但最後雙方仍達成和解，店員撤回告訴。

2019年2月14日凌晨4 時許，正在上大夜班的便利商店員工王男因欲如廁，於是將店門暫時上鎖，此時廖男被關在店門外，無從入內操作ATM，等店員回來後，廖男便上前找店員理論，雙方因而發生口角爭執。沒想到，廖男的怒火已無法用理智克制，直接用拳腳往店員的臉部及右手等身體部位攻擊，造成店員右上眼皮、右手第三指間挫傷等，還同時在其他顧客面前，公然接連辱罵店員「X你娘」、「X你娘機掰」等超難聽字眼。

店內監視器皆錄下廖男所有犯行，但一開始廖男矢口否認自己有何犯罪，辯稱：「他本來就該罵」、「我不記得了」等語。儘管如此，店員仍選擇大事化小、小事化無，雙方最後順利達成和解，店員也願意撤告。

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