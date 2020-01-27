中國5G全面商用　2020年網路建設覆蓋所有地級市

▲大陸高鐵Wi-Fi結合5G網路。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸積極推進5G建設和相關應用！在去年10月底，工信部正式公告5G商用啟動後，部長苗圩在春節前的記者會上，指出在2020年，要持續推動電信企業加大投資，加快5G網路建設。包括範圍覆蓋到所有地級市、採取「沿途下蛋」方式佈局相關應用。

依照大陸中央規劃，2020年將5G網路將達到全境商用覆蓋，為此於去年10月31日，工信部和中國電信、中國聯通、中國移動三大營運商，已正式舉行5G商用啟動儀式，並公布5G資費詳情、披露最新的50個5G商用城市名單。

▲2020年大陸5G網路的全面商用，將覆蓋到所有的地級市。（圖／CFP）

展望2020年，工信部指出，將進一步加快推進5G網路建設。苗圩說，到去年底，全國共建成5G基站超13萬個，並超額完成網絡提速降費年度任務，IPv6基礎設施全面就緒，「今年在國際電聯R16標準正式確立之後，我們要重點加快獨立組網的網絡建設，只有獨立組網的方式才能更進一步顯現出5G的性能。」

他進一步提及5G應用的「二八定律」，表示20%是用在傳統的消費物聯網上，80%用在物聯網，特別是工業互聯網上。因此，下一步中方將歡迎外資企業積極參與中國5G發展，也希望與海內外的政府部門、研究機構、企業，共同建立合作機制，共同研究如何防範5G安全性問題。

在年前舉辦的大陸全國工業和信息化工作會議上，提出將「力爭2020年底，實現全國所有地級市覆蓋5G網絡。」也就是說，以大陸城鎮居住人口來看，將有超過8.3億人的居住區域，都可享有5G網路服務。

目前，大陸共有50個城市在去年，入選5G首批開通商用城市名單，包括北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、天津、武漢、濟南、鄭州、蘇州、青島、重慶、成都、寧波、溫州、嘉興、紹興、東莞、佛山、南寧等。