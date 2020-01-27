催促生第二胎！糖尿病媽「再生可能會死」　長輩竟回：沒關係啊妳還年輕

▲糖尿病患者懷孕比較辛苦，風險也比較高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

糖尿病患者生孩子風險比較高，但長輩卻認為，小孩比媽媽的性命更重要！一位媽媽表示，最近長輩一直勸她再生一胎給兒子作伴，但她患有糖尿病，懷孕可能會危及到生命安全，長輩聽完她的解釋卻回應，「沒關係啊！」讓她相當心寒。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她不久前才檢查出得了糖尿病，「現在叫我再生一個我可能會死」，不過，長輩根本不在意她的身體狀況，一直叫她再生一胎，甚至還說她還這麼年輕，不生個手足給兒子作伴實在很可惜，「不論我怎麼解釋糖尿病不適合懷孕，這位長輩都會鬼打牆說『沒關係啊，沒關係啦』。」

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▲長輩不顧媽媽生命安全，只想著要抱小孩。非當事人。（示意圖／CFP）



她最後有點錯愕地說，「妳是說我死掉也沒關係嗎？」對方卻還是笑笑地說，「不會死啦，妳要給醫生看啊，趁年輕趕快再生一個給弟弟作伴，要累一次累…」似乎完全不了解事情的嚴重性，只覺得原PO是在找藉口不生第二胎，更讓她心碎的是，當天回家問兒子「媽媽生弟弟妹妹給你，然後媽媽死掉了好不好？」兒子竟然不假思索地回應「好！」

網友表示，與其花時間跟長輩解釋，不如笑笑帶過即可，「不要浪費時間跟長輩講道理，畢竟他們都聽不懂」、「又不是死長輩，他當然沒關係啊」、「說好就好，然後繼續避孕，跟他們講太多，只會累死自己而已。」還有糖尿病媽媽指出，「我就是糖媽媽～糖尿病還是可以有小孩⋯只是懷孕會很辛苦！要非常努力控糖。」

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