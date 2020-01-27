231段「裸男互動片」！40歲男老師泳池偷拍…辯稱：通過暗號告知同志身分

▲香港40歲男老師泳池偷拍大量裸男照。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一位40歲的男老師日前在家中被逮捕，他遭指控2016年4月至2017年11月間，分別在一間健身房及九龍公園游泳池的男更衣室內用手機偷拍男子。經查，他的筆記本電腦和手機裡有大量裸男照以及影片，包括231段影片及787張照片，令人咂舌。

據《東網》報導，警方在2017年發現有人在網路上傳大量疑是在男更衣室偷拍的裸男照片，經調查後鎖定一住址，上門進行搜查時遇阻撓，最終爆門入屋。警方經過嚴密搜查，終於在窗外冷氣機有了發現，找到一個裝有多部手機及筆記本電腦等的背包，隨後從其中一部手機中發現不少疑似偷拍的裸男照及影片等。房屋中的一名男老師隨後涉嫌「偷拍及阻差辦公」被捕，12月23日上庭受審。

控方開案陳詞指，警方2017年11月進行網上巡邏，發現一個網站擁有大量泳池男更衣室的偷拍照片，並從一郵箱地址追查出IP，從而追查出被告的住址。隨後，警方2018年1月31日到被告住址展示搜查令並欲入屋搜查，但遭被告關門拒絕入屋，最後只好爆門入屋，逮捕了嫌疑人。

黃男在逮捕後供述，有些影片是在九龍公園泳池以iPhone 6 plus來拍攝，有些則是從網上下載。但他隨後又改口稱，「認識」部分入鏡男子，會互相通過肢體動作知會對方自己的同性戀身分，如點頭、互相微笑等。他表示，有的影片徵得部分男子同意，也有部分影片則是在對方不知情下拍攝，「部分男子會覺得不看鏡頭更刺激，有男子也會反拍我，也會把影片發送給對方。」

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