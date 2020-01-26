台商染武漢肺炎去金巴黎舞廳　舞小姐有症狀「初驗陰性」

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續擴散，中央流行疫情指揮中心今（26）日上午緊急召開記者會說明，國內目前維持3例確診個案，其中高雄市左營50多歲男台商個案確診，他曾經去「金巴黎」舞廳（店面招牌為金芭黎）活動，一名舞小姐隨後也出現了不適的症狀。中央流行疫情指揮中心表示，舞小姐初驗為陰性，將再進行第二次採檢。

我國昨(24)日新增92例通報，截至目前共通報283名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中3名確診，124名已排除、156名隔離檢驗中(53例初驗陰性，其餘仍待檢驗)。

3名確診個案，目前持續於醫院負壓隔離病房治療中，首例確診個案46名接觸者中，其中2名接觸者出現症狀通報；另1月24日公布之2名確診個案共139名接觸者中，1人有症狀(為50多歲本國籍男性確診個案於舞廳之接觸者)，經通報初驗為陰性。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會說明最新狀況。（圖／記者劉亮亨攝）

指揮中心持續統籌整合各部會資源與人力、加強國際機場、小三通港埠之檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，以防供應短缺或哄抬之相關假訊息發生，降低民眾恐慌，另針對醫療院所感染管制預作規劃、演練等，減少疫情對國內之衝擊，全力守護國內防疫安全，確保國人健康。

指揮中心已於1月25日將中國大陸旅遊疫情建議第三級警告(Warning)之區域由武漢市擴大為湖北省，請民眾避免至當地所有非必要旅遊；其他各省市則提升至第二級警示(Alert)，至當地應採取加強防護措施。

另再次提醒民眾應養成量體溫、肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量少至人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請在家休息，不要到公共場所，若有必要外出時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲桃園機場因應武漢肺炎，機場檢疫及看板等防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝）