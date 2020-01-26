▲在夜市擺攤的梁男因收入不穩想賺外快，申辦手機門號以200元價碼轉賣詐騙集團，被判處有期徒刑2月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

在夜市擺攤的梁姓男子因收入不穩想賺外快補貼家用，2018年2月向中華電信申辦手機門號，再以200元轉賣給詐騙集團，不料該門號很快就被歹徒以「猜猜我是誰」手法騙得陳姓女子9萬餘元。台中地院依幫助詐欺罪，判梁男有期徒刑2月，得易科罰金6萬，並沒收犯罪所得200元。

桃園陳姓女子2018年8月14日下午4點許接獲電話，對方稱，「親家母已更換電話，她急需用錢」，向陳女誆稱親友已換手機，但因經濟出問題要借款92500元。陳女掛電話後，立即至北投區農會轉錢到詐騙集團提供的人頭帳戶，事後驚覺自己遭騙，速前往警局報案。

警方依陳女提供的電話號碼，循線將住在台中豐原區的梁男逮捕歸案，梁男到案時稱，因在夜市擺攤收入不穩，才會在2018年2月26日前往中華電信申辦門號，隨後再以200元價格賣給詐騙集團綽號「白洋龍」的人使用。

台中地院審理時認為，梁男為了快速賺錢，竟冒風險輕率提供自己申辦的行動電話供詐騙集團使用，造成他人受騙，已對社會治安造一定程度的危害，考量他最終坦承犯行。法官審結依幫助詐欺罪判梁男有期徒刑2月，得易科罰金6萬，並沒收犯罪所得200元。

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