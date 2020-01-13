保時捷違停開車門！公車經過「卡右輪」　白衣駕駛嗆：不用讓路人嗎？

▲白色保時捷違停還開車門，導致公車右輪胎卡住。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園10日晚上6時45分許在中正路與中華路口處，有一白色保時捷疑違停後未查看道路狀況就開車門，導致公車經過時輪胎卡住，雙方發生爭執，直接在大馬路上開槓！違規的保時捷車主竟大聲嗆聲，「開公車不用讓路人嗎」？讓不少網友看到影片後直呼，「違規還這麼囂張」，覺得公車司機真的是辛苦了。

10日晚上桃園市區一公車行經中正路與中華路紅綠燈前時，路旁一台違停的白色保時捷突然打開車門，導致公車右輪瞬間卡住、動彈不得，雙方發生爭執。保時捷車主白衣男子疑先開口罵了公車司機幾句，激的公車司機氣憤拿起手機錄下他囂張行徑，並回嗆，「有錢就瀟灑，就對了啦」。

白衣男見公車司機錄影，也不甘示弱拿起手機反錄對方，再嗆聲，「你開公車很大台嘛」、「開公車不用讓路人嗎」、「你眼睛有沒有看到人」，讓公車司機感到非常無奈，覺得男子違規在先還這樣，真的是「好盧」！

公車司機錄下的影片曝光後，不少網友紛紛於底下留言抨擊白衣男，「違停就是錯，開門還沒有兩段式也錯」、「違規講話還這麼大聲」、「併排還敢大聲」，覺得非常無言之餘，也心疼公車司機遇到這樣的處境。

▲白色保時捷違停還開車門，導致公車右輪胎卡住。（圖／東森新聞）

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