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臺灣運動創新加速器第三期成果發表　13隊運動科技新創表現亮眼

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▲第三期團隊與交大產業加速器中心主任黃經堯及HYPE策略副總Zvika Popper合影。（圖／交通大學產業加速器中心提供）

▲第3期計畫Demo Day成果展示活動。（圖／教育部提供）

生活中心／綜合報導

由教育部體育署、交通大學產業加速器中心及以色列國際知名運動創新產業聯盟HYPE共同經營的SPIN Accelerator TAIWAN 臺灣運動創新加速器，舉辦第3期計畫Demo Day成果展示活動。此次共13家極具潛力的運動新創分享商業模式，其中7家來自全球包含俄羅斯、紐西蘭、印度、以色列、新加坡、馬來西亞、新加坡及香港，期望接受臺灣運動加速器的輔導，與在地的運動業者接觸，為臺灣運動科技注入更多新能量。

此次活動Demo Day安排數十家科技及創新產業代表，包括中華電信、味全龍、迪卡儂、運動產業協會、寶成集團及等單位，都表示希望能透過交通大學IAPS來安排後續深度洽談，並期許未來繼續幫助更多運動新創快速整合，以及拓展更多實際的商業機會。

▲第三期團隊與交大產業加速器中心主任黃經堯及HYPE策略副總Zvika Popper合影。（圖／交通大學產業加速器中心提供）

▲第三期團隊與交大產業加速器中心主任黃經堯及HYPE策略副總Zvika Popper合影。（圖／教育部提供）

由多方專家投票選出本期最優秀運動新創團隊：DP SMART(Taiwan)與FOOTBOT(Russia)，可獲得HYPE全球運動創新相關活動的機會；獲選IAPS獎項：STRYDE(Hong Kong)與Red Dot Drone(Singapore)，獲得國外落地團隊資助機會；獲選ASPN獎項：Uniwill(Taiwan)與Pickups(Taiwan)，獲得出國參加體育署ASPN論壇機會。

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