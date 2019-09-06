交大獲視芯公司捐贈小鼠晶片發展系統　升級AI人工智慧系統

▲交大獲晶片廠商視芯(AVSdsp)有限公司支持，受贈100套「AI小鼠晶片發展系統」。（圖／交大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國立交通大學獲晶片廠商視芯(AVSdsp)有限公司支持，受贈100套價值高達新台幣350萬元的「AI小鼠晶片發展系統」，提供交大運用於相關教學及研究。6日舉辦受贈典禮，由視芯公司執行長、交大校友沈聯傑學長代表致贈。

沈聯傑執行長為交大運輸工程與管理學系校友，從事電腦及智能晶片IC設計工作三十餘年，帶領團隊開發五代AI晶片及上百款影音處理晶片。2008年創立視芯公司，聚焦車載影像及深度學習神經網路AI晶片；2018年底推出全球最小、最省電、最便宜(只賣 $1.X 美元)的AI小鼠晶片，以及全球最簡易的AI應用與訓練系統，能簡易自動化產生AI訓練數據，更受到國內外大廠青睞，表示高度興趣並投入研發。

▲▼沈聯傑執行長為交大運輸工程與管理學系校友，從事電腦及智能晶片IC設計工作三十餘年，帶領團隊開發五代AI晶片及上百款影音處理晶片。

沈聯傑執行長秉持飲水思源、回饋母校的精神，特別捐贈100套AI小鼠晶片發展系統，支持交大教學及研究活動。沈聯傑執行長表示，交大引領先機成立台灣首座AI學院，視芯公司同樣領先全球研發符合潮流最小、最快又最好用的AI晶片與發展系統，期望藉由捐贈這套系統，提供交大師生們更簡易、快速的AI基礎訓練，與母校一起為台灣AI人才培育善盡心力。

陳信宏代理校長表示，交通大學在AI人工智慧領域發展已有領先優勢，2018年成立「人工智慧普適研究中心」（AI研究中心），以「智慧服務」應用作為主軸，開發AI核心關鍵技術；2019年成立「智慧科學暨綠能學院」(AI學院)，培育具跨領域專長及業界實務經驗之產業人才，累積AI人力資本。校友一直是交大最寶貴的資產，感謝沈學長對母校的慷慨支持，相信交大在AI領域上會有更亮眼優異的成果展現。

▲由視芯公司執行長、交大校友沈聯傑學長代表致贈。

視芯公司成立於2008年，研發多款智能與人臉識別晶片，近年推出高清影像晶片，用於安防及車載攝影機。因應全球AI深度學習算法的時代潮流，領先推出全球最快速也最便宜的AI小鼠晶片。AI小鼠晶片是以協同處理器的型態放在主控晶片旁邊，可以簡單、快速的幫助傳統已有初級影音處理功能的產品，升級至AI人工智慧。應用範圍包含生活、照護、家居、安防、交通、物流、教育、消費性甚至於玩具類產品。