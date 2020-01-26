成都第二座國際機場年內竣工　天府＋雙流拉動西部開發

▲成都天府機場建設情況，攝於去年11月。（圖／記者鄭思楠攝）

記者陳政錄／綜合報導

成都第二座國際機場—天府國際機場預計2020年竣工，2021年上半年實現通航，也就是說，繼北京大興機場去年通航後，成都與上海、北京同樣成為有兩座國際機場的中央樞紐級城市，並將以此帶動大陸西南部的內陸發展，在一帶一路中歐班列推進之外，深化航空運輸。

事實上，近年隨國際化腳步加快，發展走向區域化，更往內陸移動，大陸各地機場建設量能驟增，以天府機場為例，為目前大陸西南部最大的機場建設工程，機場下方更設計貫穿成都至自貢高鐵線。

▲成都天府國際機場建設情況。（圖／記者曾俊豪攝）

從時間表上來看，2016年5月27日，機場全面開工建設，一期工程計劃於2020年12月28日竣工。預計2021年上半年建成投運。

根據規劃，機場總共建設6條跑道、4座航站樓。一期工程按滿足到2025年，將有共計4000萬人次、貨郵輸送量70萬噸、飛機起降量32萬架次的運載量目標設計；遠期工程將滿足年旅客輸送量9000萬人次需求。

屆時，作為北上廣深之外，新一線城市的領頭羊，為於成都高新東區處的天府國際機場，將與雙流機場，共同拉動四川等中西部區域開發。同時，天府國際機場也是大陸「十三五」規劃中，計畫建設的最大民用運輸樞紐機場項目，定位為國家級國際航空樞紐、絲綢之路經濟帶中等級最高的航空港。

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