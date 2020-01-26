春節鐵路走春出遊　工研院首座「轉向架走行測試設備」讓軌道安全升級

▲工研院開發的「轉向架走行測試設備」模型。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

農曆新年搭乘鐵道列車返鄉、出遊，不僅快速又穩定，還能欣賞沿途的山海風景，但其實列車下不起眼的「轉向架」扮演著旅程安全的關鍵角色，因此工研院研發全台第一座「轉向架走行測試設備」（Bogie Running Tester, BRT），強化檢測品質升級乘客安全，並推動軌道產業國產化。

什麼是轉向架？工研院說明，轉向架就是車廂下的台車，類似汽車底盤，馬達、煞車、懸吊、車輪等都安裝於此，它能承載列車重量、在軌道上轉彎，還能減緩行駛時的震動，是決定列車的安全性、行車穩定度及乘坐舒適性的重要組件。

工研院補充，若列車行駛時發生轉向架故障，恐導致列車延誤或出軌，鐵路營運公司為了營運安全，轉向架皆定期檢修保養，列車每行駛一定時間或里程，轉向架便需進廠大修，並執行鐵路正線運轉測試以確保功能正常。

工研院開發的「轉向架走行測試設備」則是測試維修後的轉向架功能是否正常的設備，這套設備是在原有的列車轉向架維修程序上，多一道轉向架測試關卡，未來希望轉向架大修後、或在進行鐵路正線運轉測試前，先用這套設備執行原地高速運轉測試，確認轉向架的馬達、傳動箱、軸承等運轉零件、煞車與懸吊等功能是否正常，再進行正線運轉測試。

工研院表示，若發現異常狀況，就能避免將轉向架安裝在列車上又拆下返修的成本，有助提早找出轉向架異常的原因，突破工作人員的維修瓶頸，提升列車維修品質，減少維修時間成本與人力。

工研院藉由多年累積的機電、控制、振動噪音抑制與系統整合技術，打造國產化「轉向架走行測試設備」，不只測試能力媲美國際，性價比（C/P值）遠勝於日、德機種，更因設備建置及維修零件在地化，未來轉向架的檢修保養服務將更即時、有效率。

同時這套設備也導入工業4.0預兆診斷，以及人工智慧與大數據分析的技術，可以預防設備因劣化而影響測試的準確性外，還能自動判定轉向架各零件在高速運轉下的狀態是否正常，進而確保列車營運的安全，強化台灣軌道車輛產業的國際競爭力。

轉向架走行測試設備增進維修品質，降低列車在鐵路上故障的風險，提供民眾乘車安全雙重保障，並建立台灣軌道產業自主核心技術，達成台灣軌道維修國產化，除了能應用於高速鐵路，也可導入一般中、低速鐵路，更期盼能將這套設備拓展至東南亞市場，協助台灣軌道產業前進新南向。