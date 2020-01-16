工研院CES 2020重點趨勢剖析　新創、智慧裝置成下一個十年主軸

▲工研院產科國際所所長蘇孟宗(左三)率領資深研究團隊帶回第一手的CES2020科技趨勢觀察。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球最大消費性電子展會 CES(International Consumer Electronics Show)甫落幕，並為年度國際大廠布局重點、技術發展趨勢及科技創新應用的風向指標，因此工研院今（16）日舉辦「CES 2020重點趨勢剖析研討會」，揭示新創、智慧裝置將成下一個十年主軸。

工研院產科國際所所長蘇孟宗觀察，今年CES展產業發展趨向，指出新創企業在CES 2020奪得眾多目光，發展方向也與市場高度融合，已進一步應用在健康、交通、家庭、城市等領域上，揭示科技黃金新世代來臨，智慧化裝置（Intelligence of Things）可望成為消費電子下一個十年主軸。

蘇孟宗表示，受到美中貿易紛爭影響，台灣廠商參展家數大幅增加，占總數的23％，在亞太地區國家排名上超過日本及韓國，但台灣廠商未來在新創、人工智慧與物聯網的領域，以新興科技結合創新應用服務應該有更好的商機。

根據工研院觀察，今年CES三項消費電子技術創新趨勢，包括8K+4 Free（Size Free、Ratio Free、Resolution Free、Bezel Free）重塑眼球科技新貌；Smart Everything：AI+5G+Edge融合並驅動各種產業垂直應用；智慧移動展示未來城市移動的願景以及新方案。

工研院指出，今年在娛樂、交通、健康/健身、家庭、智慧城市等應用領域上都是焦點，像是展會涵括11大主題，包括5G/物聯網、廣告/娛樂/內容、健康照護、智慧家庭、沈浸式娛樂、智慧車、AI人工智慧、新創企業等領域，這些消費電子科技應用將在2020開啟下一個十年的全球科技產業版圖。

根據CES官方統計，今年CES新創展區(Eureka Park)來自全球超過46個國家，廠商家數超過1,200家，幾乎佔整體CES參展家數的三成，是全球最大的新創展覽活動，根據工研院觀察到的新趨勢，包括影像與視覺辨識的擴大應用、與生活應用深度結合的的IoT (Intelligent of Things)、更為多元的環境感知整合性應用場景、5G成為驅動各種產業垂直應用的重要基礎等。

工研院觀察指出，CES 2020重新詮釋IoT，從物聯網(Internet of Things)加入AI元素後，轉變成為智慧化裝置(Intelligence of Things)，展望2020年，半導體廠逐漸向AI垂直應用移動，像是Intel推出Tiger Lake晶片並加入Athena新設計，以防守傳統市場。

智慧家庭方面，2020年Amazon、Google、Apple三生態系瓜分天下，但非均分；多數裝置廠商考量市佔率都選擇至少支援兩個系統，衛浴、廚具類廠商為加入搶商機，也讓語音助理在家中廣設形成「去中心化」現象，並浮現三類重點產品值得注意，分別是智慧鏡、高齡對策、新興演算法。

數位健康方面，韓國WELT Corp.發表的具跌倒風險管理功能的智慧皮帶SMART BELT PRO，可透過量測分析步行速度、左右脚力量及整度等步態資訊，透過AI運算評估跌倒風險，並提出步行姿態之調整建議，減少跌倒意外。

此外，近年來「毛小孩」商機崛起，三星在會場發布一款全新的陪伴型機器人Ballie，其中一項功能便是協助照顧寵物。整體而言，數位健康領域除了持續應用如AI在內的新科技，以優化產品及服務的表現，也持續開展出新的應用場域與主題。

智慧交通方面，CES作為智慧車輛與新興科技的重要舞台，2020年有超過10家國際級車廠、140多家專注於車輛領域的供應鏈業者參展，並為更多ICT與新創業者將車輛作為展示其能量的最佳平台，2020年CES智慧車輛發展趨勢，聚焦於汽車、環境、生活的互動性與AI等新興技術的深化應用。

總結來說，未來自駕車有如會移動的智慧手機，在作業系統發展成熟後，將會有更多的App開發商為車內提供豐富多元的內容，而無人機和機器人雖然規模不如以往，但廠商彼此之間產品已明顯區隔，各自具有獨特性，像是OMRON所展示的 FORPHEUS 乒乓球教練機器人，可從球員的情緒得知是否參樂於參與，同時考量球員的表現和心理層面來調整訓練模式。