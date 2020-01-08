　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

搶攻運動科技商機！　工研院攜手愛普瑞、宏遠推「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲工研院攜手愛普瑞、宏遠推「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」。（圖／工研院提供）

▲左起為愛普瑞總監陳嘉言、工研院院長劉文雄、工研院協理段家瑞、宏遠美國有限公司副總經理吳森茂。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（8）日在美國消費性電子展（CES 2020），以所研發的智慧穿戴裝置「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」，攜手宏碁旗下子公司愛普瑞及跨足美國市場的紡織製造大廠的宏遠興業共同簽署合約，結合自行車騎車訓練系統及紡織設計與生產技術，串聯系統與智慧穿戴供應鏈及通路，攜手搶攻全球數位運動商機。

 根據國際調查機構Plunkett Research統計，自2016年開始全球運動休閒相關產業每年以5.7%的幅度成長，預估至2020年，總產值將衝上2兆美元，並隨著運動健身器材智慧化發展，以運動數據來加值運動科技產業，創新多元應用市場價值，已成為運動產業新趨勢。

工研院今年搶進CES AI & Robotics專區，展現創新數位運動應用能量，也藉由與愛普瑞及宏遠的合作簽約，彰顯產業化的成果，工研院院長劉文雄表示，工研院所做的研發，絕對不是為了研發而研發，只存在實驗室，而是以市場為導向，一定會想到最後使用者的需求以及最後產業的發展。

▲工研院攜手愛普瑞、宏遠推「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」。（圖／工研院提供）

▲工研院攜手愛普瑞、宏遠推「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」。（圖／工研院提供）
 
愛普瑞總監陳嘉言表示，愛普瑞是專注於騎乘與運動相關的物聯網產品、服務與平台品牌，也是負責設計及運動器材銷售通路的品牌，近年來在全球興起運動科技風潮下，愛普瑞更跨入智慧訓練台領域，讓騎行者可以在家裡，和全世界的騎車愛好者一起來個虛擬競賽，或是單純的鍛鍊自己。
 
宏遠美國有限公司副總經理吳森茂表示，宏遠擁有廣泛的全球網絡，在美國北卡羅來納州森林市更設立新工廠，產品橫跨加工紗、織布、染整、塗佈貼合、印花與成衣設計代工等，服務全球超過300個知名品牌，這次合作「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」特別在在加值運用有出色表現。 

工研院研發的「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」運用人體舒適度分析與低週波微電刺激技術系統性分析人體狀態後，可控制電流的強弱和電壓的變化，以週期性重複刺激，使肌肉收縮強化，進行肌肉放鬆與疼痛舒緩，只要透過手機就可立即連結裝置的所有感應點，收到身體回饋的資訊。

ET快訊
獨／謝和弦遭辣妻2度回擊氣炸「很會裝可憐」：要把Keanna
武漢不明原因肺炎台灣增2通報　疾管署列「法定傳染病」近期公告
命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後戰果」嗆退出業界
獨／Keanna反擊！爆謝和弦每月花十幾萬買大麻　怒控：我懷
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Mac Pro在台開賣！頂規要價近175萬　預計3月出貨

搶攻運動科技商機！　工研院攜手愛普瑞、宏遠推「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」

【2020 CES】LG可捲曲電視上市有譜　65吋要價180萬元

閱讀懶人有福了！Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

春節出國旅遊不用愁　電信漫遊一天最低17元

Today at Apple推新課　「創作新傳統」打造屬於自己調調台語歌

手機新人搶發5G機款　realme X50 5G亮相

三星在CES 2020宣布將推出智慧音箱Galaxy Home Mini　目標成為連接AI硬體的樞紐

2020 CES LG家電再進化　冰箱、洗衣機、吸塵器都要裝人工智慧

摺疊風潮來勢洶洶！Intel在CES上秀「Horseshoe Bend」摺疊筆電

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

Mac Pro在台開賣！頂規要價近175萬　預計3月出貨

搶攻運動科技商機！　工研院攜手愛普瑞、宏遠推「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」

【2020 CES】LG可捲曲電視上市有譜　65吋要價180萬元

閱讀懶人有福了！Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

春節出國旅遊不用愁　電信漫遊一天最低17元

Today at Apple推新課　「創作新傳統」打造屬於自己調調台語歌

手機新人搶發5G機款　realme X50 5G亮相

三星在CES 2020宣布將推出智慧音箱Galaxy Home Mini　目標成為連接AI硬體的樞紐

2020 CES LG家電再進化　冰箱、洗衣機、吸塵器都要裝人工智慧

摺疊風潮來勢洶洶！Intel在CES上秀「Horseshoe Bend」摺疊筆電

新年揮毫贈春聯　盧秀燕祝市民幸福快樂「鼠運亨通」

首投族「周子瑜」選前返台！　1/11是否投票？星媽給答案

台南知名醫美爆摸胸醜聞！她躺恢復室遭3度抓揉　驚嚇開口被冷回：醒了喔　

一張圖秒看懂！　韓國瑜9日凱道大造勢　交管看這裡

22歲大眼萌妹Cosplay「禰豆子」神還原！卸妝照曝光...11萬網看傻

瑞磁呼吸道20項診斷試劑甫取得FDA上市許可　隨即獲得美國知名醫院合約

王學圻《大明風華》壯烈下線！　「朱家五子」微博隔空道別

週轉資金過好年！不賣股票就能換現金　不限用途款項借貸助靈活運用資金

到普利司通買輪胎抽300萬好禮　除濕機、吸塵器等你抱回家

南韓男足連8屆進奧運世界第1　亞洲決選首戰中國拼連9

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

3C家電熱門新聞

蒸烤爐大勢輾壓網友狂推cp值超高

YouTuber實測Mac Pro玩遊戲　結果令人失望

德誼數位也推iPhone電池優惠

Nokia 150小時超長續航力藍牙耳機上市

Nokia真旗艦、5G迎戰iPhone

realme X50 5G亮相

Sony Xperia 5諜照被曝

今年6款新iPhone規格、售價曝光！

Intel在CES秀Horseshoe Bend摺疊筆電

三星宣布將推出智慧音箱Galaxy Home Mini　成為連接AI硬體的樞紐

Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

日本洗衣神器抗菌抗臭就像穿新衣

2020 CES可捲曲電視要價180萬元

虛擬鍵盤成真？三星研發AI隱形鍵盤SelfieType

更多熱門

相關新聞

工研院美國搶灘　9大AI技術讓生活更精采

工研院美國搶灘　9大AI技術讓生活更精采

工研院於美國時間1月7日開幕的CES 2020展中，以「AI智慧新生活」為主軸，展出9大創新人工智慧技術，展現工研院整合大數據及AI人工智慧的下世代美好生活情境。

工研院9大創新AI技術　搶灘CES 2020引領「智慧未來」新生活

工研院9大創新AI技術　搶灘CES 2020引領「智慧未來」新生活

工研院攜手車王電打造國產自駕電動巴士

工研院攜手車王電打造國產自駕電動巴士

工研院助攻遠東機械智慧化再升級　3D量測汽車鋁圈效率大增10倍

工研院助攻遠東機械智慧化再升級　3D量測汽車鋁圈效率大增10倍

工研院生醫20年　培育4新創公司上興櫃

工研院生醫20年　培育4新創公司上興櫃

關鍵字：

工研院愛普瑞宏遠iStimUweaR複合式智能穿戴系統

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載170人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面