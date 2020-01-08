搶攻運動科技商機！　工研院攜手愛普瑞、宏遠推「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」

▲左起為愛普瑞總監陳嘉言、工研院院長劉文雄、工研院協理段家瑞、宏遠美國有限公司副總經理吳森茂。（圖／工研院提供）



記者姚惠茹／台北報導

工研院今（8）日在美國消費性電子展（CES 2020），以所研發的智慧穿戴裝置「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」，攜手宏碁旗下子公司愛普瑞及跨足美國市場的紡織製造大廠的宏遠興業共同簽署合約，結合自行車騎車訓練系統及紡織設計與生產技術，串聯系統與智慧穿戴供應鏈及通路，攜手搶攻全球數位運動商機。

根據國際調查機構Plunkett Research統計，自2016年開始全球運動休閒相關產業每年以5.7%的幅度成長，預估至2020年，總產值將衝上2兆美元，並隨著運動健身器材智慧化發展，以運動數據來加值運動科技產業，創新多元應用市場價值，已成為運動產業新趨勢。

工研院今年搶進CES AI & Robotics專區，展現創新數位運動應用能量，也藉由與愛普瑞及宏遠的合作簽約，彰顯產業化的成果，工研院院長劉文雄表示，工研院所做的研發，絕對不是為了研發而研發，只存在實驗室，而是以市場為導向，一定會想到最後使用者的需求以及最後產業的發展。

▲工研院攜手愛普瑞、宏遠推「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」。（圖／工研院提供）



愛普瑞總監陳嘉言表示，愛普瑞是專注於騎乘與運動相關的物聯網產品、服務與平台品牌，也是負責設計及運動器材銷售通路的品牌，近年來在全球興起運動科技風潮下，愛普瑞更跨入智慧訓練台領域，讓騎行者可以在家裡，和全世界的騎車愛好者一起來個虛擬競賽，或是單純的鍛鍊自己。



宏遠美國有限公司副總經理吳森茂表示，宏遠擁有廣泛的全球網絡，在美國北卡羅來納州森林市更設立新工廠，產品橫跨加工紗、織布、染整、塗佈貼合、印花與成衣設計代工等，服務全球超過300個知名品牌，這次合作「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」特別在在加值運用有出色表現。

工研院研發的「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」運用人體舒適度分析與低週波微電刺激技術系統性分析人體狀態後，可控制電流的強弱和電壓的變化，以週期性重複刺激，使肌肉收縮強化，進行肌肉放鬆與疼痛舒緩，只要透過手機就可立即連結裝置的所有感應點，收到身體回饋的資訊。