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YouTube Kids嚴格把關孩童收看內容　組40人團隊人工篩選影片

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向演算法說再見！新版YouTube Kids擬改人工推薦影片（圖／翻拍自 YouYube Kids 頁面）

▲YouTube Kids擬強化人工篩選推薦影片（圖／翻拍自 YouYube Kids 頁面）

記者陳心怡／外電報導

YouTube Kids是一個專門設計給孩童觀看的影音平台，日前，《彭博社》在YouTube「Year of Responsibility」報告中， 發現YouTube最初的想法是，平台上所有內容都是由Youtube人工策劃的。

「YouTube Kids」由介面設計至頻道選擇均以小朋友為主，當中包括有小朋友喜歡的卡通頻道、學習頻道、親子頻道等。家長亦可作出一些限制設定，像是使用密碼鎖、關閉搜尋、限時使用等，讓小朋友可以遠離一些不良影片及培養更多自律性等。

但最近在FTC對平台罰款後，YouTube開始要求創作者指定其內容是否為兒童設計，此舉會影響廣告的呈現方式以及該內容上顯示的廣告類型，此外，這也可能會影響到創作者的收入，並且讓創作者害怕觸碰到為YouTube Kids的法律責任。

但YouTube顯然還是考慮對給兒童看的內容加強控制。 彭博社說，今年初，一個由40名員工組成的「Crosswalk」團隊，要專門為YouTube Kids挑選內容。

對於任何給8歲以下兒童的影片，YouTube都會先篩選，然後再允許出現在YouTube兒童系統，從而建立一個人工策劃的平台。

Crosswalk團隊旨在引導孩子「穿越YouTube混亂的街道」，其中還有一項激進提案，就是YouTube Kids所有影音都是針對且適合8歲以下兒童的，以確保不會有不良內容滲透到周圍數百萬個孩子的世界中。

但一位參與該項目的人士表示，人工挑選的影片，甚至是針對兒童的影片，會使YouTube看起來太像一家媒體公司，而不是一個中立的平台。

YouTube Kids確實提供了一些人工策劃內容的選項。在2018年，該應用程式添加了一個選項，允許父母策劃孩童所看的內容或將他們信任的特定頻道名單。

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