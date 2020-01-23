過年除舊佈新超煩惱　讓YouTube達人教你一一擊退

▲過年就看YouTube上空間風格師和改造達人的分享，將家中環境好好改造一翻。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者邱倢芯／台北報導

過年連假雖然可以睡到自然醒、和好久不見的家人團聚，或者安排出遊踏青，但打掃、除舊佈新總是讓人心累。今年YouTube也特別介紹可以幫助你輕鬆過好年的頻道，讓你順利迎新年。

新的一年想從新的居家環境開啟新氣象，卻不知道該怎麼開始嗎？不妨參考YouTube上空間風格師和改造達人的分享，將家中環境好好改造一翻，揮別舊運、創意迎新年。

Lo-Fi House

經常在頻道中分享為房間打造各式風格、改造各種坪數房型，以及手作居家佈置小物的教學影片，強調不必裝潢，只要用傢俱與飾品搭配，也能快速讓空間煥然一新。不論是「1坪廁所大改造，台式老舊風變身現代簡約風」，還是「家裡就像度假勝地，40 坪打造夏日暖洋跳色風」都可以看出無論房子的空間大小、老舊程度，經過兩位的巧手都能讓它改頭換面。

▼Lo-Fi House頻道強調不必裝潢，只要用傢俱與飾品搭配，也能快速讓空間煥然一新。（圖／YouTube提供）

Zuker租客

Zuker除了分享各式空間改造教學，也會針對租屋客需求介紹如何不破壞牆面改造租屋處、租屋族免釘牆神器介紹等實用撇步，或提供租屋、看屋教學，讓不論是想改造空間，還是想更換租屋處的朋友都能找到實用分享，為空間帶來全新氛圍，或是在預算內改善租屋環境和風格。

▼Zuker會針對租屋客需求介紹如何不破壞牆面改造租屋處、租屋族免釘牆神器介紹等實用撇步。（圖／YouTube提供）