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YouTube推「個人資料卡」功能　用戶評論歷史全都露

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▲Youtube。（圖／翻攝自pixabay）

▲Youtube「個人資料卡」功能，可顯示名用戶在當前頻道上的所有公開評論。（圖／翻攝自pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

YouTube自去年9月起開始測試「個人資料卡」（profile cards）的功能，可顯示該名用戶在當前頻道上的所有公開評論，創作者也可透過該功能更輕鬆地辨別其頻道上的大粉絲。最初「個人資料卡」是在YouTube的Android平台上推出，未來將繼續擴展到其他平台。

據《TechCrunch》報導，YouTube希望這項新功能可以幫助用戶「探索評論、與他人建立聯繫，並協助YouTube愈來愈受歡迎。」要觀看用戶的個人資料卡，僅需輕點該用戶發表的評論及圖片即可，當中會顯示該名用戶的姓名、個人資料照片、訂閱頻道、訂閱人數及最近評論等資訊。基本上這些資料在YouTube都是公開的，只是YouTube將所有訊息集中起來展示而已。

▼YouTube個人資料卡功能。（圖／截自TechCrunch）

▲▼YouTube個人資料卡功能。（圖／截自TechCrunch）

如果用戶已經訂閱了該名評論者的頻道，其個人資料卡上將會顯示「已訂閱」，反之，則會出現紅色「訂閱」方框，用戶可選擇要不要訂閱該評論者。值得注意的是，資料卡上所顯示的評論紀錄並非該名評論者完整的YouTube評論歷史記錄，僅有該名評論者在用戶所查看的影片頻道中的評論紀錄，而每則評論均會附上該評論所在的影片連結。

儘管YouTube稱該功能的推出主要是為了用戶彼此能建立連結，並辨別何者為該創作者的粉絲，不過該功能用於識別「網路酸民」也很有用。能夠看到評論者在該頻道上的所有評論紀錄，可協助創作者做出更明智的決定，包括是否該隱藏所有來自同一用戶未來所有的評論，或該名用戶是否值得信賴等。

此功能於去年秋季開始測試後，得到的反饋大多是正面的，特別是一些用戶為自己成為「活躍評論者」而感到驕傲，不過最近也有一些用戶擔心斷章取義的言論或隱私問題的發生。目前該功能已可在Android平台上使用，預計未來也會陸續擴展至其他設備。

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