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不想圍爐後一直「吃剩菜」　YouTuber教你如何輕鬆準備年菜

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲冰箱,食物,蔬菜,儲藏室,冷藏,冷凍。（圖／翻攝自pixabay）

▲年後要面對塞滿年菜食材的冰箱，相信會讓身為家中「大廚」的你傷透腦筋。（圖／翻攝自pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

過年總是少不了一桌豐盛的年夜菜，不過從年前就必須開始的食材準備、掌廚到年後還要面對和塞滿年菜食材的冰箱，相信都會讓身為家中「大廚」的你傷透腦筋。

這個時候如果能跟YouTube創作者學幾招經典年菜，以及如何利用冰箱食材，輕鬆煮出美味的清冰箱料理教學，就能輕鬆完成年夜大餐，更有效率的擺脫剩菜惡夢。

小田太太の玩樂廚房
「小田太太の玩樂廚房」以分享簡單又美味的家庭菜餚教學為主，但在過年期間更應景的分享如何輕鬆準備過年必吃料理，比如象徵好彩頭的手工蘿蔔糕，以及圍爐必吃的獅子頭白菜滷。

今年不想再狼狽不堪的準備年菜的話，趕緊拿出紙筆，跟著小田太太的食譜及做法，讓你在圍爐時輕鬆端出一桌好菜。大快朵頤後，如果冰箱剩餘的食材很多，這時就可以跟著下一個要介紹的「菜單研究所」一起解決冰箱剩菜的煩惱。

▼想知道如何輕鬆準備過年必吃料理，那就快看「小田太太の玩樂廚房」頻道。（圖／YouTube提供）

▲▼YouTube解決過年疑難雜症推薦頻道。（圖／YouTube提供）

菜單研究所
無論是過年前還是過年後，冰箱可容納的空間都是令人頭痛的，例如過年前要煩惱要如何清出足夠的空間存放過年年菜的材料；過年後又要看著仍然爆滿的冰箱，苦惱接下來要怎麼料理才不會浪費食材。這時候不妨可以參考「菜單研究所」的冰箱常備系列，教各位如何將食材分類保存，除了可以有效維持食材新鮮度，亦可利用同樣的食材，料理出不同的料理。

▼「菜單研究所」教大家利用同樣的食材，料理出不同的料理。（圖／YouTube提供）

▲▼YouTube解決過年疑難雜症推薦頻道。（圖／YouTube提供）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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