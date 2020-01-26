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友人家「直呼哥哥姊姊本名」會被罵…他驚呆發問！網笑曝：我弟有求才叫姊

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▲家人,姐姐,兄弟姐妹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO好奇問，會不會直呼兄弟姊妹的名字。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「大家都會直呼兄弟姊妹的名字嗎？」說不知道為什麼，小時候不會對自己的兄弟姊妹有正式的稱呼，都直接叫名字，雖然爸媽有想改變這件事，但似乎徒勞無功。接著他分享一件自己覺得不可思議的事，「朋友說，小時候如果他直呼哥哥姐姐名字，就會被罵被罰。」

原PO說，可能因為他從小沒有這個習慣，所以聽到朋友這樣說才會覺得不可思議，但後來想一想就覺得，外國人不是也都直接叫名字嗎，「這種形式上的稱呼好像就真的沒這麼重要，大家都會直接叫兄弟姊妹的名字嗎？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少人都說自己會用正式稱謂叫兄弟姊妹，「叫哥哥姊姊名字會被罵啊！但是他們可以叫我的名字」、「小的叫大的要用稱謂，大的叫小的就跟著爸媽叫名字」、「不能叫全名，會被罵QQ」、「只能叫稱謂，所以小時候會羨慕同學都可以直接叫哥哥姊姊名字」、「小時候第一次叫哥哥全名被爸媽呼巴掌。」

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▲家人,家庭（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有網友認為，這和家庭教育有關。（示意圖／Pexels）

但也有網友家裡沒有那麼注重這個習慣，「全都叫小名，而且全都是台語發音的」、「我都叫我爸全名，叫我媽為阿母」、「一直都喊名字或綽號，喊哥哥姐姐感覺好彆扭」、「我家全家都是叫彼此全名的」、「我們家都叫英文名，姪女也是都直接叫我英文名」、「同輩都直接叫名字，但對外會叫稱謂」、「不分長幼都是叫全名，父母影響很大。」

還有人笑說，「原則上比我大的時候都叫稱謂，吵架時叫本名」、「我弟是有所求的時候叫姊姊，平常的時候叫名字，所以每次他叫姊的時候，就知道一定有什麼事情」、「我弟是阿姐老姐全名混用，國高中叛逆時有刻意只叫本名」、「東方社會較重視倫理，以你的例子在你們家大家可能無所謂，但在外面跟認識的親朋好友這樣叫，會被認為這孩子沒大沒小。」

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