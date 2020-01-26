保險套丟桌上！媽媽羞喊「怎麼放在客廳」　妹子曝驚人功能：給寵物用的

▲裡面是裝濕紙巾別想歪了。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

寵物用品市面上百百種，很多飼主看到吸睛造型就忍不住掏出錢包。台中一名女網友表示，前幾天媽媽拿著幾包「紅藍小包裝」的物品質問她，「妳怎麼把保險套放在客廳！」如此大咧咧的舉動讓家人看了實在很難為情，這時她才無辜地解釋，其實這根本不是保險套，而是要給家中毛寶貝使用的。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她在網路上買了幾個小包裝的寵物濕巾，主打無添加、無刺激，而且每一張都「獨立密封包裝，方便衛生」，不過，造型卻讓人越看越熟悉，尤其是它紅藍的搶眼配色與正方型小巧外型，跟知名大廠保險套有9成相似度，只差在上頭寫的標語不同。

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▲連貓咪都看起來一臉懷疑。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO被媽媽質問地當下，馬上解釋這是用來替愛貓清耳垢、擦腳掌，裡面裝的才不是什麼保險套，撕開只是一張純水濕巾，媽媽聽完她的解釋半信半疑地說，「怎麼做的跟保險套一樣，沒水準！」

網友一看到這熟悉包裝，也錯亂地說，「真的很像耶」、「這真的是紙巾嗎」、「濕紙巾只是它的掩飾…其實它是濕紙巾形狀的保險套」、「重點是媽媽很懂」、「越看越好笑，幾乎一樣啊」、「保險套沒水準是什麼鬼邏輯啦」、「出門帶錯就糗了」。

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