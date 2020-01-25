影／不只金巴黎！左營台商暗藏「行經路線」…已列管84人　衛生局緊急籲高雄市民！

記者董美琪／綜合報導

高雄市左營區50多歲男台商除夕被確診感染「武漢肺炎」後，卻暗藏「2處行經路線」，導致金巴黎（商業登記為金巴黎，招牌是金芭黎）舞廳小姐初一凌晨感覺呼吸困難，打電話逼問台商，才知道自己可能中武漢肺炎，嚇得趕緊向衛生單位通報。不只金芭黎舞廳，男台商還先去了一間醫院皮膚科看病。

▲高雄金巴黎（金芭黎）舞廳。（圖／翻攝Google Maps）



這名隱匿行蹤台商，早在20日就在武漢出現呼吸道不舒服症狀，先在當地看病吃藥後，21日晚間6點多從武漢搭機到高雄小港機場，入境後搭高雄捷運到「巨蛋站」，22日曾外出買早餐，下午先到高雄某醫院皮膚科就診，下午4點到6點到金芭黎舞廳玩。期間初估至少接觸5位家人、6名醫護人員。

台商直到23日（小年夜）自行到左營某耳鼻喉科診所就醫，才坦承去過武漢，醫師一聽趕緊通報，台商才入住負壓隔離病房。

不過，這位台商住進負壓隔離病房，24日（除夕）確診染上武漢肺炎後，卻對防疫人員「說謊」，隱匿返台活動史，包括曾到過金巴黎舞廳與某醫院皮膚科，直到初一一早被舞小姐點名通報，才承認，因此遭開罰30萬元。

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行消 。（點圖可放大／記者吳奕靖攝）



衛生局說，這名小姐是22日下午與台商接觸時，曾聽到台商告訴她「剛從武漢回來」，沒想到初一凌晨3點多，開始感覺呼吸困難、咳嗽等症狀，立刻打電話問台商，台商才回「我得武漢肺炎了」。

衛生局表示，台商一開始說自己搭飛機及捷運都有戴口罩，可是現在仍要呼籲，21日晚間7點半到8點許當天，若市民曾搭捷運「從小港機場站到巨蛋站」，並出現相關症狀，看病時，請民眾務必主動向醫師提及這段活動史，有狀況請通報1922。

目前衛生局初估，當時台商接觸的舞廳客人及台商朋友約20人、當天舞廳員工40多人，若加上台商5位家人、耳鼻喉診所6人、高雄某醫院皮膚科3人，總計已84人列管14天追蹤。

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▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，害金巴黎舞廳進行消毒。（圖／記者吳奕靖攝，下同）