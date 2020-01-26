金巴黎小姐神反應！勇揭左營台商感染　PTT推爆「關鍵原因」淚謝

▲高雄市25日緊急召開防疫應變會議。（圖／高雄市政府提供）



記者董美琪／綜合報導

高雄市左營區50多歲男性台商，除夕被確診感染「武漢肺炎」後，卻隱匿「回台行經路線」，直到與台商陪酒過的金芭黎舞廳小姐初一凌晨呼吸困難，打電話逼問台商，才知道自己可能中鏢，趕緊通報衛生單位。經追查，再發現這位台商還先去到一間醫院皮膚科看過病。對此PTT網友也高度關注，發文「我們是不是該給她一個掌聲？」此文隨即被推爆。

這名隱匿行蹤台商，早在20日就在武漢出現呼吸道不舒服症狀，先在當地看病吃藥後，21日晚間6點多從武漢搭機到高雄小港機場，入境後搭高雄捷運到「巨蛋站」，22日曾外出買早餐，下午先到高雄某醫院皮膚科就診，下午4點到6點到金芭黎舞廳玩（商業登記為金巴黎，招牌是金芭黎）。

台商住進負壓隔離病房後，24日（除夕）確診染上武漢肺炎，但台商卻對防疫人員「說謊」，隱匿返台活動史，包括金芭黎舞廳與某醫院皮膚科，直到初一一早被舞小姐點名通報才承認，因此遭開罰30萬元。至於該位小姐是否確診感染武漢肺炎，結果最快將在初二出爐。

一名PTT鄉民25日晚間10點多發文寫道，「是這樣啦，小弟現在在家裡也要戴著口罩，一整個超怕的。相較於明知自己身體問題，還要到處趴趴走的自私台商，那個舞廳小姐發現自己身體不適，反而馬上質問那個自私鬼，並且在發現事情不單純後馬上通報政府，身為生命共同體的台灣人，我們是不是該給她一個掌聲？」認為要不是這位小姐機警通報，可能會造成更大防疫漏洞。

網友看了紛紛表示「護國小姐」、「比台商有品」、「女英雄無誤」、「做得很好，祝福小姐早日康復」、「推這個舞廳小姐很有公德心和責任感」、「警覺性很夠」、「謝謝妳的機警」、「好險有通報跟揭發」、「應該獎勵一下舞小姐」、「希望小姐沒事，上個班遇到這種事超衰」。

▲高雄金芭黎（金巴黎）舞廳。（圖／翻攝Google Maps）



▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）



由於舞廳室內通常空氣不流通，且人會比較近距離接觸，若金芭黎舞廳員工一旦有人確診，就會擴大成「社區感染」。台北市立聯合醫院胸腔重症醫師蘇一峰聞訊也直言，該名患者「很可惡！」。

目前衛生局初估，當時台商接觸的舞廳客人及台商朋友約20人、當天舞廳員工40多人，若加上台商5位家人、耳鼻喉診所6人、高雄某醫院皮膚科3人，總計已84人列管14天追蹤。

不過，高雄市長韓國瑜25日晚間已經將防疫，提升為一級開設，要求「重建」台商2天路線與接觸史。

高市衛生局表示，由於台商一開始說自己搭飛機及捷運都有戴口罩，不過現在為求謹慎，仍呼籲市民，21日晚間7點半到8點許當天，若市民曾搭捷運「從小港機場站到巨蛋站」，並出現相關症狀，看病時，請民眾務必主動向醫師提及這段活動史。

另外法務部25日深夜也要求檢警嚴辦，若明知自己罹患武漢肺炎，不遵行主管機關指示，例如違反應居家自主管理或隔離或其他防疫措施之相關指示，仍恣意出入各場所，致傳染於人者，將涉嫌違反傳染病防治法第62條規定，可處最重3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，亦將依法從嚴訴追刑事責任。

Q1. 感染2019新型冠狀病毒會有什麼症狀？會很嚴重嗎？

根據中國衞生部門公布資料，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。 依據目前的流行病學資訊，患者大多數能康復，但也有死亡病例，死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。

Q2. 除了上呼吸道症狀，2019新型冠狀病毒感染者還可能有其他的症狀嗎？

根據中國衞生部門公布資料，已知個案罹患新型冠狀病毒感染時之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難或其他肺炎症狀。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。唯目前仍欠缺完整流病資訊， 除上述症狀外，感染者是否還有其他臨床症狀目前未知。

Q3. 我要怎麼預防感染2019新型冠狀病毒？

目前未有疫苗可用來預防冠狀病毒感染。預防措施與其他呼吸道感染相同，包括勤洗手、配戴外科口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，且避免接觸野生動物與禽類。

Q4. 感染2019新型冠狀病毒要怎麼治療？

目前這個病毒感染後尚無特定有效藥物可供治療，建議依個案臨床症狀或病況，給予適當支持性醫療處置，會有成效。

Q5.搭乘大眾交通工具的時候，需要擔心2019新型冠狀病毒感染嗎？

前往2019新型冠狀病毒感染流行區或在當地搭乘大眾交通工具時，預防措施建議與預防呼吸道感染相同，可配戴外科口罩。

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