親子旅客看過來！搭高鐵送租車擴大站點　北高車票+租車僅2850元

▲高鐵公司推出「搭高鐵送租車」專案。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

考慮到近年自由行崛起，幾乎已佔旅遊9成比例，旅客交通多數倚賴自駕車，尤其是一家大小出遊，無法帶著小朋友轉乘公車等，高鐵公司去年推出「搭高鐵，送租車」專案，旅客迴響熱烈，今年再度加碼，擴大到全台除南港站外，其他站店都可適用租車，若台北平日出發左營並租車24小時，每人只要2850元，比來回車票更便宜。

高鐵公司表示，「搭高鐵，送租車」專案銷售期間為即日起至6月30日，出發時間為1月1日至6月30日，適用站點從4個點增加到11個點，除南港站外都可租車。

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▲搭高鐵還可送租車，可選24小時或36小時的方案。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，新專案的租車時間提供24小時、36小時兩種方案，彈性大為增加，以兩人同行，台北平日出發左營取車，搭配租車24小時為例，一個人最低只要2850元，比買高鐵來回車票2980元還划算，特別適合親子旅客，或有大件行李轉乘不便的旅客選購。

格上租車左營高鐵站長楊羽婷表示，自從去年推出該方案後，來電詢問租車的旅客數明顯增多，約成長兩成以上。高鐵營業處旅遊行銷副理林奎佑指出，上次推出的方案僅台北、台中、台南、高雄四個車站適用租車，推出後銷售狀況亮眼，每周業績均翻倍成長。

此外，第二波租車方案也調整彈性，除可租24小時外，還可選擇租36小時，林奎佑表示，由於國人國旅都是第一天一大早出發，抵達目的地時已是中午，若租車時間僅有24小時，等於隔天中午就要還車，那隔天下午就無法繼續觀光，或是得另外搭乘大眾運輸工具，較為不便，因此特別與租車公司商談，增加36小時的租車選項。

▲全台11車站適用送租車的專案。（圖／記者李宜秦攝）