川普彈劾案開審　先激辯「審理規則」傳證人、調證據遭推翻…陳述改6天48小時

▲麥康諾。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國聯邦參議院21日起開始正式審理美國總統川普彈劾案，民主黨與共和黨兩派人馬一登場就進行激烈辯論，時間直到隔日凌晨2時才結束第一日辯論。多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也同意原本2天的申辯時間放寬至3天，民主黨其餘提案，包括向白宮、國務院調閱資料、傳喚白宮代理幕僚長穆瓦尼、波頓等，都遭到共和黨否決。

綜合外媒報導，麥康諾在庭上，突然臨時修改審理規範，允許雙方三天內各有24小時的辯論時間，將分為6天48小時陳述，而共和黨在表決規範中，也以多席次的優勢，立刻推翻不讓民主黨傳喚證人以及調閱卷宗證據。

▲川普彈劾案開庭，成為史上第三位遭到彈劾總統。

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持審判，在會場中眾議院提出彈劾案的代表與川普辯護團各列兩旁，過程中不得交談、使用手機或是其他電子用品，辯論過程中雙方情緒開始激烈時，羅伯茲曾適時提醒「別忘了自己身在何處」。

民主黨提出要從白宮、國務院、國防部、預算局調閱對烏克蘭的軍援卷宗，此外穆瓦尼、波頓也需要出面作證，但卻遭到47對52票否認，過程相當拉扯，兩黨人也情緒也相當火爆。

►經歷12hrs辯論 美國參議院通過川普彈劾審理規定

