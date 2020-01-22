美參院開審川普彈劾案　民主黨要白宮提交文件受阻怒批：掩蓋事實！

▲ 川普被控要求烏克蘭總統澤倫斯基調查競爭對手拜登。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）彈劾案送入參議院審理，21日開場便激烈交鋒。民主黨提出動議，要求白宮交出相關文件與證據，但被共和黨佔多數的參院否決，使審判逐漸對川普有利。但參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在共和黨同僚的壓力之下，也放棄加快聽證會進程的計畫。

川普彈劾案參議院審理21日正式開始，民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出動議，要求發傳票向白宮索取川普與烏克蘭通訊相關文件，以53票比47票被否決。舒默隨後又提出動議，要求取得國務院和白宮預算辦公室紀錄文件，同樣被否決。民主黨人譴責，此舉無異於掩蓋事實。

民主黨控制的眾議院2019年12月通過彈劾川普，全案送進參議院。但參議院共100席，共和黨佔53席，民主黨則佔47席。外界普遍認為，共和黨佔多數的眾議院不可能通過彈劾，且很可能在短短2周內就結束審理。

《法新社》指出，麥康諾是川普的親近盟友，會在舉證時提出一些基本規則，以阻擋傳喚關鍵證人或提交文件，可能打擊檢方論點。麥康諾也表明，將阻止民主黨一切可能改變規則的企圖，「我們的基本架構就是公平且不帶偏見。」

主導彈劾調查的眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）則指責，共和黨人的目的就是確保證據無法公開，以為川普脫罪，就審理程序來說並不合理。他在審判開場陳述時表示，多數美國人都不相信審判會公平公正，「他們不相信參議院會公正，認為結果是事先設計好的」，而麥康諾提出規定就是為了盡快了結彈劾案以掩人耳目。

與此同時，麥康諾也做出讓步。在川普律師團的支持之下，他原先計畫將開庭時間自3天縮短至2天，雙方一天各有12小時辯論。但21日和包括共和黨人在內的參議員會晤後，麥康諾同意將過程維持在3天，雙方都各有24小時時間辯論。

►參院即將開審「川普彈劾案」 4大階段曝光…白宮預期2周內落幕

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。